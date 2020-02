Modyfikacje oprogramowania w samochodach to codzienność

Mogłoby się wydawać, że akurat jeśli chodzi o samochody to nie ma tam za bardzo co modyfikować. Przyzwyczajeni jesteśmy, że to przede wszystkim urządzenie mechaniczne. To już jednak od kilkunastu lat się zmienia, a nowe modele są coraz bardziej skomplikowane również pod względem elektroniki. Ma to swoje wady i zalety, które ludzie nauczyli się wykorzystywać. Produkując auta na masową skalę nie ma sensu się rozdrabniać, wiele komponentów jest uniwersalnych, a poszczególne funkcje są tylko aktywowane przez oprogramowanie. Nie potrwało długo jak te możliwości odkryły osoby zainteresowane tematem.

Dzięki temu bez większych problemów do wielu modeli samochodów można np. dodać tempomat (choć wiąże się to też z wymianą kierownicy), wyłączyć na stałe funkcję start/stop lub włączyć/wyłączyć funkcje ryglowania zamków po ruszeniu. Jest tego znacznie więcej, a im auto bardziej zaawansowane, tym często możliwości są większe. Ba bez większych problemów można zmodyfikować mapę sterownika silnika, co pozwala w przypadku aut z turbodoładowaniem znacząco zwiększyć moc i moment obrotowy. W większości przypadków różnice te nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nawet w autoryzowanym serwisie. Wygląda jednak na to, że w przyszłości może się to diametralnie zmienić.

Tesla dała i zabrała, problem w tym, że klient zapłacił

Bardzo podoba mi się koncepcja Tesli i ich aktualizacji oprogramowania online, która z czasem dodaje nam nowe możliwości. Tak było np. z funkcją Sentry Mode, która monitoruje otoczenie samochodu i nagrywa potencjalnego złodzieja czy sprawcę parkingowej stłuczki. Możliwości Tesli są jednak znacznie większe, za dodatkową opłatą w dowolnej chwili możemy dokupić do swojego auta funkcję autopilota, jazdy autonomicznej czy tzw. ludicrous mode, który poprawia przyśpieszenie. Sprzętowo każda Tesla jest na to gotowa, a jedynym ograniczeniem jest oprogramowanie.

Stety albo niestety, pełną władzę nad tym ma sama Tesla, która aktualizuje swoje samochody online. W wielu przypadkach to korzystne rozwiązanie dla klientów, choć czasami powoduje to mniejsze lub większe problemy. Gorzej jeśli firma stwierdzi, że samochód który kupiliście z funkcją autopilota i możliwością samodzielnej jazdy (w sumie wycenione na 8000 USD) jednak tych możliwości nie powinien mieć i po kolejnej aktualizacji oprogramowania, znikną z waszego pojazdu. Taką sytuacje opisuje serwis Jalopnik i już teraz odbija się ona szerokim echem na całym świecie.