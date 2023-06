Tęsknicie za kultową tapetą Windowsa XP? Oto jej nowa odsłona!

Dla wszystkich napędzanych nostalgią - to nie lada gratka!

Tapeta Windows XP... najczęściej oglądanym zdjęciem na świecie?

Tapeta Windows XP to jeden z najbardziej ikonicznych obrazków w historii. Wersja systemu Microsoftu wydana w roku 2001 szybko stała się jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych — przez wiele instytucji wykorzystywana po dziś dzień. Zaś standardowa tapeta stała się nieodłącznym elementem, który prawdopodobnie jest znany każdemu kto kiedykolwiek miał styczność z Windowsem XP.

Podstawowa tapeta kultowego systemu przedstawia malowniczy krajobraz z zielonymi wzgórzami i perfekcyjnie niebieskim niebem okraszonym białymi chmurami. Cała kompozycja jest spokojna i relaksująca, co stanowiło odstępstwo od abstrakcyjnych wzorów tapet, które serwowały wcześniejsze wersje systemu. Fotografia zatytułowana "Bliss" została wykonana przez fotografa, Charlesa O'Reara, w 1996 roku w Kalifornii. O'Rear sfotografował przepiękne wzgórza Sonomy podczas swojej podróży. Zdjęcie sprzedał firmie Corbis, która po czasie została wchłonięta przez Microsoft.

Ikoniczne zdjęcie w XXI wieku

Kultowa tapeta Windowsa XP doczekała się już wielu wcieleń. Teraz jednak Microsoft oficjalnie udostępnił "Bliss" w nowej odsłonie. Nowa wersja tapety to, rzecz jasna, nie ta sama fotografia... acz myślę, że każdy kto zna oryginał nie ma szans pomylić jej z czymkolwiek innym. Co istotne, nowa grafika dostosowana jest do wyższych rozdzielczości, dzięki czemu skorzystamy z niej również na współczesnych ekranach komputerów, tabletów, smartfonów... czy czego nam się tam jeszcze zamarzy!

Poza malowniczymi wzgórzami kalifornijskiej Sonomy, Microsoft udostępnił też trzy inne grafiki inspirowane ich klasycznymi produktami. Jest tam Pan Spinacz, jest stary Microsoft Office... a znalazło się nawet miejsce dla kultowego pasjansa. Cały zestaw nostalgicznych obrazków na wasze pulpity znajdziecie pod tym linkiem. To kto wsiada do tego wehikułu czasu? :)