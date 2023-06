Kody QR — przydatne i… ładne

Kody QR (Quick Response) to dwuwymiarowe rodzaje kodów kreskowych, które są szeroko stosowane w świecie cyfrowym. Zostały opracowane przez japońską firmę Denso Wave w 1994 roku i od tamtej pory zdobyły ogromną popularność. Kod QR składa się z kwadratowej siatki czarnych i białych pikseli, która reprezentuje zakodowaną informację. Może on przechowywać różne rodzaje danych, takie jak adresy URL, numery telefonów, teksty, adresy e-mail, dane kontaktowe czy informacje o produktach.

Źródło: Reddit (r/StableDiffusion, u/nhciao)

Chociaż kody QR nie są najładniejsze (a przynajmniej nie były do tej pory), to jedną z największych ich zalet jest łatwość odczytu. Wystarczy skierować kamerę smartfona na kod QR, po czym zdekoduje go i wyświetli zawarte w nim informacje. Okazuje się jednak, że kody QR mogą przy okazji być ciekawą i gustowną ozdobą.

Źródło: Reddit (r/StableDiffusion, u/nhciao)

Kody QR jako azjatyckie dzieła sztuki? Czemu nie!

Użytkownik Reddita o pseudonimie nhciao opublikował kilka kodów QR, które wyglądają jak azjatyckie dzieło sztuki, utworzonych przy użyciu Stable Diffusion. Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to jak naprawdę ładna grafika, to smartfony — zarówno z Androidem, jak i z iOS — potrafią je bez problemu odczytać.

Źródło: Reddit (r/StableDiffusion, u/nhciao)

Okazuje się, że Stable Diffusion przy użyciu odpowiednich technik jest w stanie zamieniać zwykłe kody QR w piękne obrazy, chociaż sposób zrobienia takiej „sztuki” nie jest dokładnie znany — nhciao nie podzielił się informacją, jak uzyskać taki efekt. Niemniej, Stable Diffusion nie tylko kontroluje pozycje kropek, ale także łączy szczegóły obrazu, aby dopasować je do kodu QR.

Oczywiście kody QR wyglądają nieco inaczej, więc jak jest to możliwe? Pozwala na to wbudowana funkcja korekcji błędów w kody QR. Umożliwia ona przywrócenie określonego procentu danych kodu QR, jeśli jest on uszkodzony lub zasłonięty, co pozwala na pewien poziom modyfikacji bez sprawienia, że kod będzie nieczytelny.

Źródło: Reddit (r/StableDiffusion, u/nhciao)

Co sądzicie o takich kodach QR? Czy uważacie, że ciekawszy design i wprowadzenie estetyki na wyższy poziom wpłynie na ich atrakcyjność i jeszcze większą popularność tego rozwiązania?

Źródło: Reddit (r/StableDiffusion, u/nhciao)

Stock Image from Depositphotos