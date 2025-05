Huawei Roadshow zawitało do Polski. Nowoczesne technologie i rozwiązania z najwyższej półki

Huawei Europe Enterprise Roadshow zawitało do Polski w ramach europejskiej trasy, podczas której firma prezentuje swoje najnowocześniejsze rozwiązania dla biznesu. Co pokazano w Warszawie?

Huawei od lat pokazuje, że stawia na swoje technologie, które mogą być idealnym rozwiązaniem i odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby firm, instytucji i operatorów telekomunikacyjnych. W swojej ofercie ma zaawansowane rozwiązania sieciowe i te

z segmentu przechowywania i przetwarzania danych. Swoimi innowacjami dzieli się teraz w ramach Huawei Europe Enterprise Roadshow pod hasłem “Accelarate Industrial Digital Intelligence”. Odwiedziliśmy mobilną ekspozycję Huawei, która zawitała do Warszawy i przekonaliśmy się na własne oczy, co firma ma do zaoferowania szeroko pojętemu biznesowi. Ekspozycja w najbliższych dniach pojawi się jeszcze w Krakowie pod Hotelem Premier (23 maja) i Sopocie na parkingu Hotelu Grand (26 maja). Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://huaweiroadshowpolska.pl/

Reklama

Sieci internetowe Huawei – nowoczesność i elastyczność dla biznesu i sektora publicznego

Huawei w swoim mobilnym centrum innowacji i nowych technologii prezentuje ofertę infrastruktury sieciowej przygotowanej z myślą o operatorach telekomunikacyjnych. Najważniejszą rolę odgrywają tu urządzenia OLT, które stanowią kluczowy element każdej sieci światłowodowych. Urządzenia te obsługują popularne standardy GPON, oferujące 2,5 Gb/s prędkości pobierania i 1,25 Gb/s prędkości wysyłania oraz coraz bardziej powszechne XG-PON, czyli 10 Gb/s symetrycznego pobierania/wysyłania.

Jak przekonują eksperci, firma nieustannie inwestuje w rozwój swoich autorskich technologii, a pierwsze wdrożenia kart 50G PON już pojawiają się u dużych operatorów biznesowych. Rozwiązania te sprawiają, że możliwa jest obsługa nawet 128 użytkowników na jednym porcie, a elastyczność w doborze splitterów ułatwia optymalizację prędkości dla końcowych odbiorców, bez względu na to, czy mówimy o domach jednorodzinnych, czy budynkach wielorodzinnych, biurowcach, czy budynkach użyteczności publicznej.

W segmencie urządzeń końcowych Huawei proponuje m.in. szeroką gamę terminali, które przekształcają sygnał optyczny na elektryczny. Pozwala to na budowę sieci LAN i WiFi nie tylko w domu. Warto tu zwrócić uwagę przede wszystkim na rozwiązania WiFi 6 oraz najnowsze – WiFi 7. Zapewniają one większą przepustowość, niższe opóźnienia i możliwość płynnego rozszerzania sieci w modelu mesh. Dzięki temu operatorzy mogą zaoferować klientom nie tylko szybki internet, ale też kompleksowe rozwiązania sieciowe, obejmujące całą przestrzeń mieszkalną czy biurową. Nowoczesne urządzenia znajdujące się w ofercie Huawei, pozwalają na łatwe tworzenie siatek WiFi eliminujących martwe strefy i zapewniających stabilne połączenie nawet w dużych obiektach.

Huawei Europe Enterprise Roadshow. Innowacyjne technologie dla najbardziej wymagających

Firma mocno inwestuje także w rozwiązania kierowane do sieci kampusowych i przemysłowych. Kontrolery SDN (Software Defined Networking) pozwalają na centralne zarządzanie całą infrastrukturą, zarówno przewodową, jak i bezprzewodową. Architektura oparta na mikroserwisach i REST API oferuje m.in. automatyzację procesów, integrację z zewnętrznymi systemami i szybkie wdrażanie zmian. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa, uczelnie czy szpitale mogą korzystać z sieci o wysokiej dostępności, łatwiejszej w zarządzaniu i odpornej na awarie.

Trzeba podkreślić, że rozwiązania sieciowe Huawei są projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Tu z pomocą przychodzą autorskie zapory sieciowe. Co więcej, technologie takie jak Wi-Fi Shield stawiają na precyzyjne kierowanie sygnału do uprawnionych użytkowników i wysyłanie zakłóceń dla pozostałych, co znacząco podnosi poziom ochrony transmisji bezprzewodowej. Systemy rozpoznawania aplikacji, techniki deep packet inspection do analizowania pakietów oraz zaawansowane algorytmy analizy ruchu sieciowego umożliwiają skuteczne zarządzanie jakością usług i wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Warto jednak dodać, że Huawei nie ogranicza się wyłącznie do infrastruktury dla operatorów czy dużych przedsiębiorstw. Rozwiązania sieciowe w portfolio firmy dostosowane są do specyficznych potrzeb różnych sektorów – od edukacji, przez służbę zdrowia, aż po przemysł. W każdym przypadku kluczowe jest zapewnienie niezawodności, wysokiej wydajności i bezpieczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w licznych inwestycjach – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Przestrzeń dyskowa od Huawei – nowa generacja rozwiązań dla danych korporacyjnych i publicznych

Stale rosną zapotrzebowania na bezpieczne i zaawansowane sposoby przechowywania i przetwarzania danych. Huawei w tym segmencie również działa i w ramach mobilnej wystawy prezentuje swoje innowacyjne systemy, które wyznaczają nowe standardy w obsłudze dużych wolumenów informacji. Przede wszystkim takich, które są generowane przez modele sztucznej inteligencji. Przełomowym rozwiązaniem ma być OceanStor A800 – system stworzony specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń AI. Jego architektura pozwala na montaż do 64 dysków NVMe o pojemności nawet 60 TB każdy, co przekłada się na petabajty dostępnej przestrzeni w pojedynczym urządzeniu. Posiada możliwość rozbudowy do 512 kontrolerów, które tworzą jedną logiczną macierz zarządzaną centralnie.

Reklama

Dzięki temu rozwiązaniu system zapewnia nie tylko ogromną skalowalność, ale też wydajność rzędu 700 GB/s, co potwierdziły testy MLPerf dedykowane obciążeniom AI. OceanStor A800 doskonale radzi sobie z setkami milionów małych plików, jak

i z pojedynczymi, wieloterabajtowymi plikami, typowymi dla checkpointów modeli AI. Redundancja, zaawansowane mechanizmy replikacji oraz możliwość instalacji kart GPU czy mechanizmów szyfrujących sprawiają, że rozwiązanie to odpowiada na najbardziej wymagające potrzeby nowoczesnych centrów danych.

Kolejną ważną linią produktów jest OceanStor Pacific, czyli rozproszony storage typu scale-out, zaprojektowany do obsługi dużych klastrów HPC, ośrodków badawczych i uczelni. System ten wymaga minimum trzech węzłów, a jego rozbudowa polega na dokładaniu całych węzłów, co oferuje liniowy wzrost pojemności i wydajności aż do kilku tysięcy jednostek. W ofercie Huawei znajdują się zarówno modele all-flash, jak i hybrydowe. Te umożliwiają m.in. efektywny tiering danych pomiędzy szybkimi

i wolniejszymi nośnikami. Sercem tych urządzeń są procesory ARM własnej produkcji oraz autorskie dyski NVMe, co podkreśla niezależność technologiczną Huawei i pozwala na optymalizację pod kątem konkretnych zastosowań.

Reklama

Huawei stawia na własne rozwiązania i ma czym się chwalić

W ramach Huawei Europe Enterprise Roadshow pokazano inne rozwiązania all-flash, w tym serię OceanStor Dorado. Te macierze, szeroko wykorzystywane w Polsce i na świecie, wyróżniają się architekturą full mesh, która pozwala na współdzielenie portów między wszystkimi kontrolerami. Dzięki temu system zachowuje pełną dostępność nawet w przypadku awarii większości kontrolerów, a skalowalność do 32 jednostek umożliwia obsługę najbardziej wymagających środowisk.

Nowa generacja Dorado wykorzystuje karty DPU odciążające procesory kontrolerów i zwiększające wydajność całego systemu. Różne funkcje, w tym metro klaster czy detekcja ransomware w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem uczenia maszynowego) sprawiają, że macierze te są chętnie wdrażane w sektorze publicznym, energetycznym, służbie zdrowia i dużych przedsiębiorstwach.

Istotnym elementem oferty Huawei są także systemy dla tworzenia kopii zapasowych OceanProtect. Jako pierwsza na rynku, firma wprowadziła tzw. deduplikator all-flash znacznie skracający czas wykonywania backupu oraz przywracania danych. Co to oznacza? Przede wszystkim możliwość szybkiego odtworzenia kopii zapasowej, co jest kluczowe w przypadku ataku ransomware. Systemy te potrafią wykrywać infekcje w kopiach zapasowych, wskazując, które z nich są czyste i mogą posłużyć do bezpiecznego przywrócenia systemu. Jednak to nie koniec, gdyż mechanizmy WORM zabezpieczają czyste kopie przed modyfikacją lub usunięciem. To rozwiązanie stanowi skuteczną ochronę przed utratą danych nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach.

Huawei mocno stawia na rozwój swoich własnych rozwiązań w kontekście technologii sieciowych i storage. Firma konsekwentnie i z pełną determinacją odpowiada na potrzeby rynku korporacyjnego i sektora publicznego. Stawia przede wszystkim na wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo oraz integrację z nowoczesnymi technologiami i trendami, takimi jak AI czy automatyzacja zarządzania. Produkty z jej portfolio znajdą zastosowanie nawet w najbardziej wymagających środowiskach i scenariuszach użycia. I nie ważne, czy mówimy o operatorach telekomunikacyjnych, przemyśle, sektorze edukacji, czy ochronie zdrowia - to, co pokazano w ramach Huawei Europe Enterprise Roadshow, robi duże wrażenie.

Wpis powstał we współpracy z firmą Huawei.