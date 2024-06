Ten zegarek nigdy się nie rozładuje!

Tissot T-Touch Connect Sport to synonim nowoczesności i funkcjonalności - poznajcie go bliżej.

Jego tytanowa koperta o średnicy 43 mm zachwyca nie tylko estetyką, ale też trwałością. Ceramiczny pierścień oraz szkło szafirowe zapewniają długotrwałą elegancję. Dotykowy ekran AMOLED umożliwia intuicyjne sterowanie, a wbudowany wysokościomierz, kompas, barometr sprawiają, że jest niezastąpiony dla miłośników przygód. Zegarek oferuje wieczny kalendarz, alarmy i dostosowanie do czasu letniego, a dzięki Bluetoothowi pozostajesz w ciągłym kontakcie ze światem, bo T-Touch Connect Sport obsługuje też powiadomienia ze smartfona.

Największym zaskoczeniem jest jego czas działania bez ładowania, dzięki ogniwom słonecznym i inteligentnemu zarządzaniu energią. Dla aktywnych osób T-Touch Connect Sport śledzi liczbę kroków, spalone kalorie i przebyty dystans. To nie tylko zegarek, to inteligentny towarzysz zarówno w pracy, jak i podczas aktywności na świeżym powietrzu, spełniający oczekiwania nawet w ekstremalnych warunkach. Po więcej zapraszamy do materiału wideo powyżej.