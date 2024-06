Auto Serwis - PZU pokryje koszty naprawy auta po awarii

W sytuacji takiej awarii często konieczne może okazać się wezwanie pomocy drogowej – to koszt, oddanie samochodu do serwisu – to również koszt, a także wypożyczenie auta, aby kontynuować wakacyjny wyjazd z rodziną - kolejny koszt.

Jak uniknąć tak wielu wydatków? Prosta odpowiedź – warto wcześniej się ubezpieczyć. Dzięki temu zyskasz spokojną głowę i pewność, że nawet w najgorszej sytuacji, Twoje finanse pozostaną na swoim miejscu.

Nowa usługa Auto Serwis

Auto Serwis to nowa usługa dostępna tylko w PZU z ubezpieczeniem assistance PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super. W ramach tej usługi w razie awarii samochodu ubezpieczyciel pokryje koszty robocizny mechanika przy naprawie Twojego pojazdu w warsztacie do kwoty 2 tysięcy złotych. Co istotne, w rocznej polisie przysługują nam dwie takie naprawy. Łącznie możemy więc zaoszczędzić na naprawach nawet 4 tys. zł.

Jaki zakres napraw obejmuje usługa Auto Serwis? Naprawdę szeroki, bo w jej ramach przysługuje naprawa m.in.:

układów: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego, paliwowego, napędowego,

instalacji elektrycznej,

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,

pasów bezpieczeństwa,

silnika wraz z układem jego chłodzenia.

Co w praktyce oznacza naprawę w niemal każdym przypadku awarii naszego pojazdu.

Tomasz Piekarski, dyrektor Biura Produktów Komunikacyjnych PZU:

Oddajemy do dyspozycji klientów innowacyjną usługę Auto Serwis. Rynkowym standardem jest możliwość pokrycia z autocasco kosztów naprawy uszkodzonego samochodu m.in. w razie wypadku, niezależnie od tego, kto był sprawcą kolizji. Tymczasem PZU jako jedyny ubezpieczyciel na polskim rynku oferuje na masową skalę usługę pokrycia kosztów robocizny po awarii pojazdu. Doskonale wpisuje się ona w strategię Grupy PZU jako kolejny element szeroko pojętego Ekosystemu Kierowcy, związanego z jak najszerszym zaopiekowaniem się klientem w każdym aspekcie użytkowania auta.

Ubezpieczenie assistance – dlaczego warto je mieć

Jak już wspominałem, nowa usługa Auto Serwis to część całego pakietu assistance PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super, a to oznacza, iż oprócz pokrycia kosztów robocizny w przypadku awarii, możemy liczyć również na kompleksową pomoc i to nie tylko w razie awarii pojazdu, ale także m.in. po wypadku, kradzieży lub w przypadku gdy zabraknie nam w trasie paliwa czy rozładuje się nam akumulator.

Cały ten pakiet obejmuje między innymi odholowanie auta do serwisu, pokrycie kosztów pracy mechanika, a w przypadku gdy awaria zdarzy się w dzień wolny lub święta, ubezpieczyciel pokryje koszt parkingu przez 3 dni. PZU zapewnia też wówczas przewóz do celu podróży, ewentualnie możemy liczyć na auto zastępcze tej samej klasy (do klasy E).

Oczywiście nie zawsze zdarza się poważna awaria pojazdu wymagająca holowania i naprawy w warsztacie. Bywają też zdarzenia, które pozwalają na pomoc na miejscu, na przykład w sytuacji zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, braku paliwa, rozładowania akumulatora czy awarii ogumienia.

A co, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży, będziemy zmuszeni do zakupu nowego auta na rynku wtórnym? PZU może zapewnić weryfikację stanu technicznego auta przed jego zakupem.

To oczywiście tylko wybrane usługi, które PZU może zorganizować w ramach pakietu assistance PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super. W ramach tego ubezpieczenia PZU zapewnia jeszcze wiele innych usług, które przysługują w przypadku rzadziej występujących zdarzeń na drodze.

Warto tu także dodać, że możemy wybrać zakres terytorialny tego ubezpieczenia. Jeśli jeździsz samochodem tylko po Polsce, warto skorzystać z pakietu PZU Pomoc w Drodze Super na terenie Polski. Z kolei w przypadku częstych podróży po Europie czy planowanym wyjeździe na urlop do któregoś z krajów UE, warto wybrać pakietu PZU Pomoc w Drodze Super z rozszerzeniem na Europę, który to obowiązuje w całej Europie (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także w Algierii, Maroko, Izraelu i Tunezji.

Jak wykupić assistance PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super?

Wystarczy pod tym linkiem indywidualnie wycenić swoje auto, podając jego podstawowe dane, jak marka, rok produkcji czy datę pierwszej rejestracji oraz numer VIN lub skorzystać z pomocy doradcy przez telefon lub w oddziale PZU.

Jak skorzystać z assistance PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super?

Po wykupieniu tego pakietu, w każdej zaistniałej sytuacji obejmującej zakres ubezpieczenia, wystarczy zadzwonić na numer 801 102 102, wysłać wiadomość SMS o treści POMOC pod numer 4102 lub skorzystać z aplikacji mobilnej na smartfony z Androidem (również Huawei) lub iOS na pokładzie. Po zgłoszeniu zdarzenia PZU zorganizuje niezbędną pomoc.

Artykuł powstał we współpracy z PZU.