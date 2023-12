Wiadomość o wstrzymaniu paczki z numeru 452402127. To oszustwo

Zbliżające się święta to okres wzmożonej aktywności cyberprzestępców, którzy to masowo wysyłają na losowe numery telefonów Polaków wiadomości, wyłudzające dane kart płatniczych czy logowania do bankowości elektronicznej.

Skala tych prób jest tak duża, że takie wiadomości docierają też już na nasze numery w redakcji, co w poprzednich latach nie miało miejsca. Oczywiście nie musi to wcale oznaczać jakiegoś wycieku danych, zwyczajnie - cyberprzestępcy wysyłają je już „w ciemno” w ogromnych ilościach.

Zwłaszcza w tym okresie, kiedy to z dużym prawdopodobieństwem wielu z Was oczekuje na paczki, w postaci prezentów dla bliskich zakupionych w sieci. Nie dziwi więc forma tych wiadomości, na jeden z naszych telefonów przyszła wiadomość z numeru 452402127 o treści:

Twoja paczka zostala wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczce. Zaktualizuj informacje o wysylce.

Dalej oczywiście jest link, w który pod żadnym pozorem nie klikamy - na 100% znajduje się pod nim fałszywa, wyłudzająca nasze dane strona. Warto też zawsze w takim przypadku przekierować taką wiadomość na numer telefonu CERT Polska, który to dodaje go do bazy wzorców niebezpiecznych wiadomości SMS, a które to później rozsyła do operatorów telekomunikacyjnych, a oni je blokują.



Szymon Sidoruk z CERT Polska:

Każda informacja o potencjalnym zagrożeniu, która zostaje przesłana do CERT Polska, poprawia poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. Zachęcamy do korzystania z nowego numeru do zgłaszania fałszywych SMS-ów: 8080.

8080, to łatwy do zapamiętania numer,- nie trzeba go nawet wpisywać do książki telefonicznej, a przekazanie takiej wiadomości SMS do CERT Polska, może ochronić przed wyłudzeniem danych mniej obeznanych z tematem takich zagrożeń internautów w Polsce.

Stock Image from Depositphotos.