Nowe oszustwo "na InPost". W te linki nie klikaj

Otrzymałeś on InPost, w której firma informuje o próbie dostarczenia paczki, ale adres jest niepełny? Uważaj na tego typu praktyki. To czyste oszustwo.

Uwaga na nową falę oszustw "na kuriera". Oszuści wysyłają wiadomości SMS oraz podające linki do spreparowanych stron internetowych udających znane firmy. Wystarczy odebrać wiadomość, kliknąć przesłany link i podawać swoje dane, by wkrótce odczuć negatywne konsekwencje. Tym razem na cel obrali sobie klientów InPost - chyba jednej z najpopularniejszych firm kurierskich oferującej dostawy do Paczkomatów. Oszuści wiedzieli kiedy uderzyć - w najgorętszym okresie przedświątecznym, w którym chyba każdy z nas zrobił zakupy online i wybrał właśnie InPost jako firmę, która ma nam dostarczyć zamówione produkty.

Źródło: InPost

O kolejnym oszustwie informuje między innymi serwis Telepolis, który publikuje zrzut ekranu wiadomości SMS (wysłanej przy pomocy RCS), w której oszuści podszywają się pod popularną firmę kurierską. W wiadomości czytamy m.in., że paczka wysłana pod nasz adres dotarła do stacji przeładunkowej, ale z powodu braku kompletnych informacji adresowych nie może wyruszyć w dalszą drogę.

[inpost]: Twoja packa dotarta do stacji przeładunkowej, ale nie może zostać dostarczona z powodu niekompletnych informacji. Kliknij teraz link, wyślemy ponownie po zaktualizowaniu informacji.

inpost Życzę Ci powodzenia każdego dnia.

Nowe oszustwo "na InPost". Uwaga na takie wiadomości

Otrzymałeś taką wiadomość? Nigdy nie klikaj w linki w nich zamieszczone - tym bardziej jeśli wyglądają na podejrzane, tak jak ma miejsce w tym wypadku. Czujność wzbudził powinien także numer telefonu, z którego przychodzi wiadomość. Choć oszuści skutecznie podszywają się pod prawdziwe numery firm kurierskich z wykorzystaniem technik spoofing, niektórzy idą na łatwiznę i potrafią wysłać wiadomości z dowolnego numeru. W tym przypadku została ona nada z... Filipin (kierunkowy +63). To od razu powinno zapalić lampkę ostrzegawczą - dlaczego InPost miałby wysyłać wiadomości z drugiego końca świata?

To oszustwo i to przygotowane z najbardziej podstawowy sposób. Warto uważać na tego typu wiadomości - tym bardziej w tym czasie. Zakupy, przygotowania świąteczne, prezenty. Chaos, który nas będzie otaczał może skutecznie obniżyć naszą czujność i poczucie bezpieczeństwa. Jednak trzeba trzymać się na baczność - oszuści nie śpią i chętnie wykorzystają nasze chwile słabości.

Uwaga na oszustów. Jak się przed nimi przestrzec?

Zajrzyjmy na strony InPost i sprawdźmy, co radzi firma kurierska, by nie nie paść ofiarą cyberprzestępców.

Nigdy nie klikaj w podejrzane linki!

Nie otwieraj i nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości SMS lub e-mail,

Pod żadnym pozorem nie ujawniaj swoich prywatnych danych. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w sieci.

Korzystaj TYLKO ze sprawdzonych form płatności lub wysyłki przedmiotu (np. zorganizowanie wysyłki sprzedanego

przedmiotu na własną rękę – korzystając z aplikacji InPost Mobile lub korzystając z nadania przesyłki za pośrednictwem strony inpost.pl/SzybkieNadania/)

Pobieraj aplikacje na swój telefon tylko ze sprawdzonych źródeł.

Warto się trzymać tych wskazówek.

