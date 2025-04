W tym tygodniu miał miejsce lot, który zdecydowanie można nazwać historycznym. Problem w tym, że zazwyczaj wydarzenia zasługujące na ten tytuł dostarczając wielkich emocji i często są robione w imię zaszczytnego celu. Ten świeży jednak był daleki od zaszczytów i czegokolwiek budującego.

Reklama

Ten lot przeszedł do historii podboju kosmosu, ale nie tak jak powinien

Loty w kosmos są czymś, co kojarzy się wszystkim raczej z ideą przesuwania granic ludzkości dalej w głąb kosmosu i rozwijaniem wiedz ludzkości na różne tematy, poprzez liczne badania. To z czym – jeszcze – się one na co dzień nie kojarzą, to grupa bardzo bogatych ludzi czyniąca, na co tylko ma ochotę, przepalając tysiące dolarów i marnując czas naukowców. Cóż, tak może nie być, lecz tak właśnie się stało.

Blue Origin2

W tym tygodniu wyruszyła na brzeg kosmosu grupa kobiet, które prawdopodobnie chciałyby, aby je nazywać astronautkami. Normalnie mówilibyśmy o nich z ogromną ilością szacunku, w końcu na taki lot trzeba sobie zasłużyć, ale... Jest jeszcze jeden sposób, ot dla przykładu, wystarczy, że twój partner jest drugim człowiekiem pod kątem bogactwa na świecie. Przypadkiem też ma własną firmę zajmującą się budowaniem maszyn do podboju kosmosu. Właśnie w ten sposób udało się między innymi partnerce Jeffa Bezosa or piosenkarce Katy Perry wyruszyć w kosmos... Na całych jedenaście minut.

Internet nie zostawia suchej nitki. Uczestniczki są w szoku

Internet nie zostawia na uczestniczkach suchej nitki. Memy, drwiny i negatywne komentarze spływają z każdej strony. Dosłownie, nie tylko od anonimowych internautów, lecz i znanych osób takich jak aktorki, modelki czy komiczki. Olivia Munn, znana na przykład z filmu X-Men: Apocalypse czy głośnego serialu HBO the Newsroom, żartowała, że to nawet nie był lot w kosmos, że pewnie jakbyśmy się dobrze przyjrzeli, to zobaczylibyśmy kapsułę Blue Origin z powierzchni Ziemi.

"Eksploracja kosmosu miała rozwijać naszą wiedzę i pomagać ludzkości. Co one tam zrobiły takiego, co miałoby nam pomóc tutaj na dole?", pytała z niedowarzeniem Munn w amerykańskim show Today

I można by się tutaj było zastanowić, czemu właściwie wszyscy się tak odwrócili od załogi tej tak zwanej misji w kosmos? W końcu bogaci ludzie chyba nas przyzwyczaili do tego, że robią rzeczy niedostępne dla ludzi bez ich poziomu bogactwa. Dziennikarka Gayle King i Katy Perry są wręcz oburzone, że ludzie tak bardzo je atakują.

"To była najprawdziwsza wyprawa. Nie żadna wycieczka", komentowała wzburzona King. "Nie pozwolę wam odbierać naszej radości", rzuciła w stronę "haterów"

Zatem, czy rzeczywiście chodzi tylko o to, że bogaci ludzie tak mogę? Normalnie pewnie nikt za bardzo by się nie przejmował, zbywając tę "wyprawę" kręceniem oczu na kolejne marnowanie przez bogaczy zasobów. Opinię publiczną i internautów rozzłościło jednak, że załoga przypisuje swojej jedenastominutowej wycieczce coś więcej niż kaprys.

Blue Origin

Uczestniczki uważają siebie za astronautki, po dwóch dniach przygotowań do "misji" i chełpią się pierwszym takim wydarzeniem w historii. Całkowicie nie uwzględniając sukcesów, które kobiety już na tym polu odniosły, włączając w to i prawdziwą pierwszą misję załogi bez mężczyzn. Uważają że ich kupiony za grube pieniądze lot, pozbawiony jakiejkolwiek wartości poza zadowalaniem własnego ego, ma znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń dziewczynek. Internet jest wściekły, gdyż nie osiągnięto niczego poza spaleniem tysięcy dolarów, a zamiast siedzieć cicho, bogaci ludzie znów oczekują klepania po plecach za ich "odwagę". Na pocieszenie pozostają słowa aktorki Olivii Wilde (Dr Gouse): miliardy dolarów zapewniły przynajmniej trochę dobrych memów.

Reklama

Źródło: Futurism