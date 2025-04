Zorza polarna w Polsce. Wiemy, kiedy może się pojawić

W nocy ze środy na czwartek (16/17 kwietnia) mieszkańcy Polski mogą mieć niepowtarzalną okazję, by zobaczyć na własne oczy jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk atmosferycznych – zorzę polarną. Choć zwykle jest ona domeną krajów położonych za kołem podbiegunowym, takich jak Norwegia czy Islandia, to tym razem – dzięki wyjątkowo silnej aktywności słonecznej – zjawisko może być widoczne nawet z centralnej Polski.

Reklama

Zorzę będzie można zobaczyć w Polsce

Za to niezwykłe widowisko odpowiadają potężne wyrzuty plazmy ze Słońca, zwane koronalnymi wyrzutami masy. W ostatnich dniach nasza gwiazda wyemitowała dwa silne strumienie materii, które były skierowane w stronę Ziemi. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegają, że może dojść do burzy geomagnetycznej klasy G3, a nawet G4 – a to oznacza jedno: realną szansę na zorzę polarną widoczną gołym okiem z terytorium Polski.

Zorza polarna jest zjawiskiem atmosferycznym, które obserwujemy na nocnym niebie. Oznacza to, że zanieczyszczenie świetlne może skutecznie utrudnić obserwację w miastach i okolicy. Dlatego też warto wybrać się poza miasto – tam, gdzie nie dociera sztuczne światło, które może zakłócać widoczność. Najlepiej obserwować niebo w kierunku północnym, z dala od świateł ulicznych i zabudowań. Szczególnie korzystne warunki do obserwacji zapanują po północy, gdy na niebie nie będzie jeszcze Księżyca, a prognozy meteorologiczne zapowiadają niemal bezchmurne niebo.

Choć zorza może być widoczna gołym okiem, to w przypadku mniej intensywnego zjawiska przydatny będzie aparat z długim czasem naświetlania. Warto też pamiętać, że zdjęcia zorzy często wyglądają efektowniej niż to, co widzimy bezpośrednio – wszystko przez specyfikę fotografii nocnej.