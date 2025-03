Taniutkie GTA już czeka! Wersja na Steam za grosze

Grand Theft Auto to jedna z najważniejszych marek w świecie gier wideo. Rockstar Games od lat udowadniają, że wiedzą co robią - i robią to dobrze. Co istotne: ich gry są naprawdę ponadczasowe, a powrót do którejkolwiek z odsłon Grand Theft Auto zawsze jest równie przyjemny. Jeżeli jakimś cudem wciąż nie macie kompletnej edycji Grand Theft Auto IV w swojej kolekcji, to czas nadrobić zaległości. Podobna okazja może się szybko nie powtórzyć!

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition na Steam za mniej niż 30 zł!

Grand Theft Auto IV swoje lata już ma, ale w żaden sposób nie ujmuje to ani grze, ani historii którą zaserwowało miłośnikom otwartych światów. Gra po tym długim czasie (od premiery "podstawki" mija w tym roku 17 lat, dacie wiarę?!) wciąż daje ogrom frajdy i jeśli jakimś cudem w waszej steamowej bibliotece wciąż brakuje Grand Theft Auto IV: The Complete Edition, to właśnie pojawił się doskonały pretekst by nadrobić zaległości. Bowiem Grand Theft Auto IV z dodatkami można teraz zgarnąć za mniej niż 30 złotych!

Grę na Steam można teraz zgarnąć za 29,71 złotych - i kto jeszcze nie ma, może w mig nadrabiać. To po tych wszystkich latach to wciąż zabawa, od której trudno się oderwać!