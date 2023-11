Ten iPhone był porażką. Apple go wycofało, a teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem!

Linia smartfonów iPhone Mini od początku skradła serca użytkowników, którym zależało na użytecznym MAŁYM smartfonie. Podczas gdy większość producentów walczy o to kto zaserwuje nam największy ekran który nie będzie jeszcze tabletem, Apple przy wprowadzaniu iPhone 12 postanowiło obrać przeciwną ścieżkę. I zaserwowało mniejszy smartfon. Za nimi tą ścieżką postanowili kroczyć także inni producenci, ale... rynek zweryfikował potrzeby użytkowników.

iPhone 13 Mini był ostatnim przedstawicielem maluchów u Apple. Już w 2022 firma w "podstawowym" modelu zaserwowała jego większy wariant, ostatecznie rezygnując z mniejszych modeli. Szkoda, ale słupki sprzedaży mówią same za siebie. Klienci zagłosowali portfelem i zdecydowali, że nie potrzebują małych smartfonów.

Okazuje się jednak, że są rynki na których maluchy cieszą się dużą popularnością. Zła wiadomość jest taka, że mleko się już rozlało — i wątpię, by firma do tematu planowała wrócić. Nie zmienia to jednak faktu, że iPhone 13 Mini na niektórych rynkach cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W Japonii, gdzie konsumenci preferują mniejsze smartfony, sprzedaż iPhone'ów 12 i 13 Mini wzrosła ponad dwukrotnie w pierwszym tygodniu od premiery nowego iPhone'a 15, według japońskiego dziennika Nikkei. Ponieważ Apple zawiesiło sprzedaż telefonów Mini na swojej oficjalnej stronie internetowej, japońscy konsumenci zwracają się do sklepów internetowych z używanymi telefonami, aby je kupić.

Koreańczycy zakochali się w iPhone 15. Kupują nowe smartfony Apple na potęgę

Każdy rynek rządzi się swoimi prawami i ciekawie wygląda teraz sprawa Korei Południowej. Jak informuje redakcja The Korea Herald, opierając się na danych z kilku firm gromadzących dane o lokalnym rynku, tamtejsi użytkownicy pokochali iPhone'a. Przez lata napędzani lokalnym patriotyzmem wybierali Samsunga, tym razem jednak wykazują ogromne zainteresowanie produktami Apple.

Sprzedaż najnowszej linii iPhone'ów - iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus, iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max - wzrosła o 41,9 procent w pierwszym miesiącu od oficjalnej premiery, która miała miejsce 13 października, w porównaniu do serii iPhone'ów 14 sprzed roku, według firmy Atlas Research and Consulting. Sprzedaż mniejszego i tańszego iPhone'a 15 w szczególności wzrosła ponad dwukrotnie w tym samym okresie, podczas gdy najdroższy iPhone 15 Pro Max odnotował 42,3-procentowy wzrost sprzedaży.

To ciekawy i przyznam — dość niespodziewany — obrót spraw. Ale jednym z powodów dla których Koreańczycy mają chętniej wybierać iPhone'y w tym roku są dużo bardziej korzystne oferty u operatorów. Ale także Apple Pay ma być jedną z tych usług, przez które użytkownicy decydują się na wybór sprzętu od Apple. Ale rzekomą funkcją po którą regularnie sięgają Koreańczycy jest nagrywanie rozmów. Coś, co nie jest jest dostępne systemowo w iPhone'ach. Ale operator SK Telecom przygotował specjalną aplikację, która umożliwia taką funkcję... co również mogło wpłynąć na ich wybór.

Źródło