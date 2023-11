Apple sprzedaje taniej AirPods Pro 2! Jest jeden, mały haczyk

Chcecie kupić taniej AirPodsy Pro drugiej generacji w oficjalnym sklepie Apple? Teraz możecie to zrobić!

Apple sprzedaje AirPods Pro 2. generacji taniej!

Apple ponownie zdecydowało się na sprzedaż odnowionych słuchawek — wcześniej dotyczyło to już AirPods 3. generacji, a teraz AirPods Pro 2. generacji. Co jednak istotne, mowa o słuchawkach w etui ze złączem Lightning, nie USB-C — ale w przypadku odnowionych sprzętów, można się było tego spodziewać. Mimo to są obecne wszystkie najważniejsze funkcje — czyli mowa o poprawionej odporność na kurz, lepszym ANC i obsłudze bezstratnego dźwięku w połączeniu z headsetem Apple Vision Pro.

fot. Kamil Świtalski

Co również istotne, odnowione produkty Apple objęte są tą samą roczną gwarancją, co każdy inny produkt Apple. Ponadto odnowione słuchawki kwalifikują się również do planów AppleCare i są objęte 14-dniową polityką firmy dotyczącą zwrotu. Apple zapewnia, że w większości przypadków odnowione produkty były zwracane przez klientów, gdy były fabrycznie nowe. Firma z Cupertino zanim wystawi te słuchawki na sprzedaż, sprawdza je całkowicie pod względem funkcjonalności.

W jakich krajach jest ta promocja? AirPods Pro 2 można kupić taniej również w Polsce!

Odnowione słuchawki AirPods Pro 2. generacji ze zniżką można kupić w kilku wybranych krajach europejskich — i co najważniejsze, na tej liście znajduje się Polska. Promocja dotyczy takich krajów jak Wielka Brytania, Austria, Belgia, Niemcy, Irlandia, Holandia, Polska i Szwajcaria. Słuchawki znajdziecie tutaj.

fot. Kamil Świtalski

Cena odnowionego zestawu AirPods Pro 2. generacji jest o około 15 procent niższa od ceny nowych słuchawek. Dla porównania, na przykładzie Wielkiej Brytanii, nowe AirPods Pro 2 kosztują 229 funtów, a odnowiona wersja kosztuje 189 funtów. Mimo niższej ceny, słuchawki są wyposażone w kabel Lightning na USB-C i silikonowe końcówki douszne w różnych rozmiarach. Zamieracie się skusić? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Apple