Alarm w telefonie nęka ją od 5 lat. Nawet Apple jest bezradne

Halloween już dawno za nami, ale wygląda na to, że telefon jednej z użytkowniczek TikToka nadal pozostaje w klimatach nawiedzeń i opętania, bo samoistnie ustawia budzik na tę samą godzinę każdego dnia. Sytuacja może wydawać się zabawna, ale dziewczynie nie jest do śmiechu – alarmy nękają ją od 5 lat i nawet pracownicy Apple są bezsilni.

Budzik widmo – każdego dnia dzwoni o 9:25

Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia Wasz budzik nieoczekiwanie zaczyna dzwonić o 9:25, choć przecież wcale go nie ustawialiście. Zapominalstwo? Przypadkowe kliknięcie? Być może, ale tak można by tłumaczyć to zjawisko, gdyby wystąpiło tylko raz. Tymczasem według zeznań Angele Sofii alarm w jej iPhonie dzwoni od 5 lat o tej samej godzinie i na dodatek ta „klątwa” przenosi się z urządzenia na urządzenia. Dziewczyna nawet po zmianie telefonu na nowy boryka się z tym dziwnym problemem, więc można uznać to za oczywistą usterkę oprogramowania i wynik przenoszenia danych, ale nawet przywrócenie iPhone’a do ustawień fabrycznych i postawienie urządzenia „od nowa” nie pomaga.

Źródło: TikTok

Ofiara nawiedzonego budzika w serii kilku filmów na TikToku odpierała zarzuty internautów zarzucających jej kłamstwa, pokazując interfejs nie tylko zakładki z alarmami, ale także trybu Sen w aplikacji Zdrowie, gdzie także można ustawiać budziki. W obu przypadkach nie widać było żadnych alarmów, a mimo to telefon i tak odtwarzał dźwięk o 9:25. TikTokerka rzekomo poradziła się też pracowników Apple, ale żaden z nich nie był w stanie znaleźć rozwiązania. Filmy mają już kilkaset tysięcy wyświetleń, ale wszelkie rekomendacje widzów nie pomagają. Być może Wy macie jakiś pomysł na to, jak poradzić sobie z nawiedzonymi budzikami?

