iPad 9. czy 10. generacji? Który wybrać po jesiennej obniżce cen?

Kiedy niemal co roku wychodzi nowa wersja jakiegoś urządzenia, jego zakup to duże wyzwanie. Szczególnie gdy z jednej strony na szali mamy niższą cenę, a z drugiej nowe funkcje. Jeśli planujesz zakup iPada, czeka Cię trudna decyzja. Ceny tabletów z nadgryzionym jabłkiem zostały bowiem niespodziewanie obniżone przez Apple. Który model iPada warto wybrać? 9. czy 10. generacji? Sprawdzamy!

W świecie elektroniki użytkowej czasami trudno jest się połapać. Zwłaszcza gdy obok siebie stoją dwa produkty, które na pierwszy rzut oka wydają się niemal identyczne. Od czego jednak są specyfikacje. Staraliśmy się wyróżnić wszystkie najważniejsze różnice pomiędzy iPadem 9. i 10. To one mogą mieć największy wpływ na użytkowanie wybranego tabletu Apple. Jeśli więc nie wiesz, który model wybrać po jesiennej obniżce cen – zapraszamy do naszego poradnika.

Podobieństwa między iPadem 9. i 10. generacji

Mimo że iPady 9. i 10. generacji dzieli rok różnicy, istnieje szereg podobieństw, które stanowią fundament podstawowych możliwości obu modeli.

Touch ID – Oba modele wyposażone są w funkcję Touch ID, która umożliwia szybkie i bezpieczne odblokowywanie iPada, a także autoryzację płatności czy dostępu do aplikacji.

Wyświetlacz Retina z True Tone – Oba iPady posiadają ekran Retina z technologią True Tone, co gwarantuje dobrą jakość obrazu, optymalne dopasowanie barw do warunków otoczenia oraz maksymalną jasność na poziomie 500 nitów.

Procesor Apple Silicon – W obu urządzeniach znajdziemy 6-rdzeniowy chip CPU Apple Silicon oraz 4-rdzeniowy chip GPU.

Aparaty fotograficzne – W obu modelach iPada, znajdziemy zaawansowane funkcje aparatu. Pięciokrotne cyfrowe przybliżenie dla zdjęć, trzykrotne cyfrowe przybliżenie dla filmów oraz nagrywanie time-lapse'ów ze stabilizacją to tylko niektóre z dostępnych możliwości, jakie oferują oba omawiane tablety.

Pamięć i opcje przechowywania – Oba modele dostępne są w wersjach 64GB i 256GB, co daje użytkownikowi możliwość wyboru odpowiedniej pojemności w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wsparcie dla pierwszego Apple Pencil – Zarówno iPad 9. jak i 10. generacji oferują kompatybilność z pierwszą generacją Apple Pencil, co umożliwia korzystanie z funkcji rysowania, notowania czy projektowania na ekranie tabletu.

Te kluczowe podobieństwa stanowią fundament podstawowych możliwości obu modeli iPada. Teraz czas na zgłębienie różnic, które mogą wpłynąć na decyzję dotyczącą wyboru konkretnego modelu.

iPad 9 oraz iPad 10 – różnice

Mimo że iPad 9. i 10. generacji mają wiele wspólnych cech, istnieją istotne różnice, które mogą wpłynąć na decyzję o wyborze tabletu.

Wygląd – iPad 9. generacji prezentuje "starszy" design, zbliżony do pierwszej generacji iPada Air z 2013 roku. Jest nieco grubszy (7,5 mm), z bardziej zaokrąglonymi krawędziami. iPad 10. generacji oferuje nieco zmieniony design, z płaskimi krawędziami, nawiązującymi do linii iPada Pro z 2018 roku. Jest cieńszy (7 mm) i wydaje się bardziej "nowoczesny".

Wyświetlacz – iPad 9. generacji wyposażony jest w 10.5-calowy ekran Retina (2160 x 1620 px), podczas gdy iPad 10. generacji oferuje większy ekran 10.9-calowy Liquid Retina (2360 x 1640 px).

– iPad 9. generacji wyposażony jest w 10.5-calowy ekran Retina (2160 x 1620 px), podczas gdy iPad 10. generacji oferuje większy ekran 10.9-calowy Liquid Retina (2360 x 1640 px). Procesor – iPad 9. generacji korzysta z chipu A13 Bionic (2019), natomiast iPad 10. generacji wyposażony jest w chip A14 Bionic (2020). Ten ostatni oferuje nieco wyższą wydajność i efektywność energetyczną.

– iPad 9. generacji korzysta z chipu A13 Bionic (2019), natomiast iPad 10. generacji wyposażony jest w chip A14 Bionic (2020). Ten ostatni oferuje nieco wyższą wydajność i efektywność energetyczną. Aparaty fotograficzne – iPad 9. generacji posiada aparat tylny 8MP i aparat przedni 12MP, podczas gdy iPad 10. generacji oferuje 12MP aparat tylny i 12MP aparat przedni. Nowszy tablet pozwala nagrywać wideo w 4 K, podczas gdy starszy brat oferuje jedynie jakość FullHD.

– iPad 9. generacji posiada aparat tylny 8MP i aparat przedni 12MP, podczas gdy iPad 10. generacji oferuje 12MP aparat tylny i 12MP aparat przedni. Nowszy tablet pozwala nagrywać wideo w 4 K, podczas gdy starszy brat oferuje jedynie jakość FullHD. Porty i łączność – iPad 9. generacji wyposażony jest w port Lightning. W przypadku 10. generacji w końcu doczekaliśmy się standardu USB-C. Starszy iPad jest wspierany przez technologię Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi zapewniające szybkość do 866 Mb/s. iPad 10. generacji obsługuje już Bluetooth 5.2 i najnowszy standard Wi-Fi 6 (do 1,2 Gb/s).

– iPad 9. generacji wyposażony jest w port Lightning. W przypadku 10. generacji w końcu doczekaliśmy się standardu USB-C. Starszy iPad jest wspierany przez technologię Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi zapewniające szybkość do 866 Mb/s. iPad 10. generacji obsługuje już Bluetooth 5.2 i najnowszy standard Wi-Fi 6 (do 1,2 Gb/s). Wsparcie akcesoriów – iPad 9. generacji obsługuje Smart Keyboard, podczas gdy iPad 10. generacji oferuje wsparcie dla Magic Keyboard Folio, co może stanowić atut wśród osób, które chcą wykorzystywać iPada w charakterze przenośnego komputera.

Który model iPada wybrać po obniżce cen?

Na koniec pora poznać nowe ceny iPadów. Najtańszy model 9. generacji z Wi-Fi kosztuje 1799 zł. Wariant Wi-Fi + Cellular to wydatek rzędu 2579 zł. W przypadku iPada 10. generacji jest nieco drożej – 2299 zł za podstawowy wariant Wi-Fi oraz 3199 zł za Wi-Fi + Cellular.

Dla kogo iPad 9. generacji?

Budżetowe podejście : Jeśli priorytetem jest oszczędność pieniędzy i nie jesteś zainteresowany najnowszymi funkcjami, model 9. generacji może być dla Ciebie odpowiedni.

: Jeśli priorytetem jest oszczędność pieniędzy i nie jesteś zainteresowany najnowszymi funkcjami, model 9. generacji może być dla Ciebie odpowiedni. Typowe użytkowanie: Jeśli zamierzasz używać iPada głównie do podstawowych zadań, takich jak przeglądanie internetu, czytanie czasopism czy oglądanie filmów, model 9. generacji spełni Twoje potrzeby.

Dla kogo iPad 10. generacji?

Użytkownicy oczekujący nowości : Jeśli zależy Ci na najnowszych technologiach, wyższej wydajności oraz większej elastyczności w łączności i akcesoriach, model 10. generacji może być lepszym rozwiązaniem.

: Jeśli zależy Ci na najnowszych technologiach, wyższej wydajności oraz większej elastyczności w łączności i akcesoriach, model 10. generacji może być lepszym rozwiązaniem. Potrzeby bardziej zaawansowane: Jeśli planujesz wykorzystywać iPad do bardziej zaawansowanych zadań, takich jak np. edycja grafiki model 10. generacji zapewni lepszą wydajność. Wówczas warto również rozważyć zakup iPada Pro.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.