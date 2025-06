Telewizory tanie jak barszcz. Taka promocja szybko się nie powtórzy

75-calowy telewizor Hisense 75E7NQ PRO wykorzystuje matrycę QLED o rozdzielczości 4K Ultra HD z technologią Quantum Dot Colour, zapewniającą reprodukcję miliardów odcieni przy zachowaniu precyzyjnej kontroli kontrastu dzięki wielostrefowemu podświetleniu FALD. Format HDR obejmuje obsługę Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ oraz HLG, z dynamiczną kalibracją parametrów obrazu w zależności od warunków oświetleniowych.

Tryb Filmmaker Mode zachowuje oryginalne ustawienia kolorystyczne i proporcje kadrów zgodnie z intencjami twórców, podczas gdy funkcja 144 Hz Game Mode PRO redukuje opóźnienia wejściowe do 8,3 ms, wykorzystując interpolację klatek MEMC do eliminacji rozmycia ruchu. System dźwiękowy integruje technologię Dolby Atmos z wirtualnym dźwiękiem 3D DTS Virtual X i dedykowanym subwooferem, a tryb AI Sports Mode optymalizuje ścieżkę dźwiękową transmisji sportowych. Telewizor komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi poprzez porty HDMI 2.1 z eARC, a funkcja VIDAA Smart TV umożliwia głosową kontrolę w języku polskim z funkcją jednoczesnego uruchamiania dwóch aplikacji w trybie split-screen.

W sklepie Media Expert Hisense 75E7NQ PRO kosztuje obecnie 3999 zł. Tę cenę uzyskać można korzystać z kodu promocyjnego MO3005-260625, który aktywuje się w koszyku.

Telewizory Hisense i Philips w niższych cenach. Co oferują oba modele?

65-calowy Philips 65PML9059 łączy technologię QD MiniLED z precyzyjnym sterowaniem podświetlenia przez 5120 stref LED, współpracujących z procesorem obrazu P5 odpowiedzialnym za dynamikę kontrastu, redukcję szumów i korekcję kolorów w czasie rzeczywistym. System Ambilight generuje adaptacyjne podświetlenie ścian w trzech kierunkach, synchronizując kolory z wyświetlaną sceną poprzez algorytmy analizujące klatka po klatce. Format HDR10+ Adaptive dostosowuje mapowanie tonów do charakterystyki ekranu, podczas gdy tryb Dolby Vision Precision Detail wyostrza tekstury w obszarach o niskiej jasności.

W kontekście zastosowań gamingowych telewizor oferuje m.in. wsparcie dla VRR i ALLM oraz obsługę rozdzielczości 4K przy 144 Hz dla komputerów PC. Przestrzenny dźwięk Dolby Atmos współdziała z systemem DTS Play-Fi, umożliwiając konfigurację bezprzewodowych zestawów audio z synchronizacją opóźnień, podczas gdy funkcja Clear Dialogue izoluje częstotliwości głosu w zakresie 300-3500 Hz. System operacyjny TITAN OS integruje asystenta Google z możliwością tworzenia profili użytkowników opartych na analizie preferencji tego, co oglądamy.

W sklepie Media Expert Philips 65PML9059 również kosztuje 3999 zł. Tę cenę uzyskać można korzystać z kodu promocyjnego MO3005-050625, który aktywuje się w koszyku.

Dobry telewizory w niższych cenach. Wybór może być trudny

Jak żyć, co wybrać? To już zależy od naszych preferencji, budżetu i tego, czego tak naprawdę wymagamy od telewizora. Różnice między tymi modelami są oczywiste – w szczególności w kwestii ich rozmiaru – oraz różnią się między sobą funkcjami, rozwiązaniami, a nawet samym systemem operacyjnym, który jest równie ważny, co parametry techniczne. Można więc wybrać się do sklepu, przyjrzeć się obu urządzeniom z bliska i zasięgnąć opinii pracownika, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Warto jednak się pospieszyć. Promocja na telewizor Philips kończy się 5 czerwca. Ta na telewizor Hisense potrwa nieco dłużej, do 26 czerwca.

