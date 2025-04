Masz telewizor LG? To szykuj się na petardę, wystarczy zrobić te trzy kroki

Koreański gigant w końcu poinformował o nadejściu aktualizacji, o której wiedzieliśmy, że coś się dzieje w tle, lecz do tej pory nie było żadnych konkretów. Jest ona ekscytująca na kilku płaszczyznach i powinna zainteresować jednakowo właścicieli urządzeń marki LG, a także... Fanów Microsoftu.

Świetna wiadomość od LG! Szykuj się na petardę, wystarczy zrobić te trzy kroki

Dwie firmy, których nikomu nie trzeba przedstawiać – LG oraz Xbox Microsoftu – ogłosiły dzisiaj na swoich portalach wyczekiwaną premierę. Wspólnie dołożyły kolejną cegiełkę do przyszłości konsol z grami, a potrzeba do nich wyłącznie telewizora lub odpowiedniego monitora.

Mowa oczywiście o udostępnieniu aplikacji Xbox na telewizorach i monitorach HDTV, która pozwoli fanom dobrej rozrywki na granie w ulubione i nowe tytuły bez konieczności posiadania konsoli Xbox. W celu zapewnienia sobie dostępu wystarczą dosłownie tylko trzy kroki.

Po pierwsze należy najzwyczajniej pobrać aplikację Xbox na kompatybilnych urządzeniach, a są to telewizory i wybrane monitory działające na systemie operacyjnym webOS 24 lub nowszym. Oznacza to, że nawet urządzenia z 2022 roku się załapią na tę okazję. LG StanbyMe mają otrzymać dostęp do aplikacji już niebawem. Po drugie trzeba posiadać kontroler Xboxowy, przy użyciu którego będzie można się cieszyć wygodną rozrywką (a który przy okazji jest jednym z wygodniejszych na rynku). Wreszcie po trzecie i najważniejsze, trzeba opłacić subskrypcje planu Xbox Game Pass Ultimate, która daje dostęp go gier w chmurze. W planie znajduje się na przykład świeżo wydana i ukochana gra The Elder Scrolls IV Oblivion.

Usługa jest niestety wciąż wersją Beta, ale jest świetną opcją dla każdego, kto ma ochotę od czasu do czasu spędzić czas z grami i przetestować najnowsze tytuły. Telewizory bezpośredniej konkurencji – Samsunga – mają już dostęp do aplikacji Xbox od 2022 roku i chociaż na początku gry działały dość niemrawo, to trzeba przyznać, że Microsoft wyraźnie ulepszył to doświadczenie.

