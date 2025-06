Telewizor na każdą kieszeń. Warto sprawdzić te promocje

W najnowszej promocji znajdziemy dwa interesujące modele od czołowych producentów – LG i Samsung. To doskonała okazja, by cieszyć się jakością obrazu 4K w swoim domu w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie.

Dla kinomaniaków i graczy: LG 65QNED87T6B

Pierwszą z propozycji jest LG 65QNED87T6B. Ten 65-calowy telewizor wykorzystuje zaawansowaną technologię QNED, która w połączeniu z rozdzielczością 4K i odświeżaniem 120 Hz gwarantuje niezwykle płynny i ostry obraz. Model ten z pewnością docenią fani gier wideo, dzięki złączu HDMI 2.1 i specjalnym funkcjom dla graczy. Telewizor działa pod kontrolą intuicyjnego systemu webOS TV, który zapewnia łatwy dostęp do popularnych aplikacji i serwisów streamingowych.

Cena promocyjna: 3 199,00 zł (z kodem rabatowym)

Uniwersalny wybór do każdego salonu: SAMSUNG UE50DU7192U

Drugi z promocyjnych modeli to SAMSUNG UE50DU7192U. To 50-calowy telewizor LED z rozdzielczością 4K, który świetnie sprawdzi się w każdym domu. Wyposażony jest w system Tizen TV, ceniony za szybkość działania i prostą obsługę. Technologia HDR10+ zapewnia żywe i realistyczne kolory, a dzięki funkcjom Smart TV oraz technologiom takim jak Wi-Fi i Bluetooth, bez problemu połączysz go z innymi urządzeniami.

Cena promocyjna: 1 599,00 zł (z kodem rabatowym)

Nie przegap okazji na zakup wymarzonego telewizora w niższej cenie! Promocja w Media Expert to świetny moment, by zainwestować w nowoczesny sprzęt, który zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie dla całej rodziny.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.