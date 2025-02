Największy mobilny ekran LED. Na takim monstrum można pograć

Podczas tegorocznych targów ISE 2025 w Barcelonie belgijski specjalista od technologii LED, zaprezentował swój najnowszy produkt – Jumbo162. Dzieło firmy Photonics to największy mobilny ekran LED na świecie, który imponuje nie tylko rozmiarem, ale także zaawansowaną technologią. Z przekątną 767 cali i powierzchnią 161,5 m², Jumbo162 jest gotowy do wyświetlania treści w rozdzielczości 4K, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych imprez plenerowych, koncertów i eventów korporacyjnych.

Reklama

Ekran gargantuicznych rozmiarów. Na takim gigancie można oglądać z przyjemnością

Jumbo162 to następca popularnej serii Jumbo100, która przez ostatnią dekadę była flagowym produktem Photonics. W porównaniu do poprzednika, który oferował 97,5 m² powierzchni i rozdzielczość HD+, nowy model jest nie tylko większy, ale także znacznie bardziej zaawansowany technologicznie. Jumbo162 składa się z 374 paneli InfiLED arg.9, wykorzystujących technologię Infinite Colors, która zapewnia szerszą gamę kolorów i lepszą jakość obrazu w porównaniu do poprzednika.

Jednym z najbardziej interesujących aspektów Jumbo162 jest zastosowanie technologii Vanta Black, znanej z pochłaniania ponad 99% światła. W połączeniu z diodami LED z złotym przewodnikiem i precyzyjnym projektem cieniowania, ekran oferuje wyjątkowy kontrast. Choć Photonics nie podaje dokładnego współczynnika kontrastu.

Jumbo162 to nie tylko rozmiar – to także zaawansowane parametry techniczne:

Wymiary: 17 m x 9,5 m, przekątna 767 cali, format 16:9

17 m x 9,5 m, przekątna 767 cali, format 16:9 Rozdzielczość: Gotowość do wyświetlania treści w 4K

Gotowość do wyświetlania treści w 4K Jasność: Maksymalnie 5 000 nitów

Maksymalnie 5 000 nitów Kąty widzenia: 160° poziomo / 130° pionowo

160° poziomo / 130° pionowo Częstotliwość odświeżania: 3 840 Hz

3 840 Hz Waga: 28 000 kg (bez ciągnika)

28 000 kg (bez ciągnika) Zasilanie: 63A i 125A, 400V

Ekran porusza się na zaawansowanym systemie mobilnym. Jest on zamontowany na specjalnej przyczepie, która umożliwia obrót o 360 stopni. Dzięki temu można go dostosować do różnych warunków i potrzeb eventowych. Przyczepa jest certyfikowana przez TUV i wytrzymuje wiatry o sile do 8 stopni w skali Beauforta.