Słoneczna Barcelona to doskonałe miejsce do zaprezentowania nowości produktowych TP Vision na 2025 rok. Nie jest ona miastem przypadkowym. TP Vision, czyli producent telewizorów i innych produktów marki Philips jest wieloletnim partnerem FC Barcelona – klubu piłkarskiego, którego nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać. Logo Philips Ambilight TV znajdziemy na koszulkach klubowych, które nosi m.in. Robert Lewandowski. Polak jest też jednym z ambasadorów marki. Nie dziwne więc, że organizatorzy zaprosili nas do Hiszpanii, pokazując swoje najnowsze produkty – zarówno telewizory, jak i rozwiązania audio, które trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Telewizory OLED+: Nowy wymiar jakości obrazu

Flagowe modele OLED+950 i OLED+910 zdaniem producenta wyznaczać będą nowe standardy w dziedzinie telewizorów premium. OLED+950, dostępny od września w rozmiarach 65" i 77" oferować będzie m.in. najnowszy procesor P5 AI Dual Engine 9. generacji, panel OLED META 3.0 z technologią RGB Tandem, czterostronny system podświetlenia Ambilight oraz zaawansowany system audio 2.1 o mocy 70 W. Technologia META 3.0 zapewnia zakres kolorów na poziomie 99,5% DCI-P3, jasność 350 nitów dla bieli i szczytową wartość 3700 nitów.

OLED+910 to telewizor, który trafi do sprzedaży nieco wcześniej, bo już w czerwcu. Dostępny będzie w dwóch wariantach 55", 65" i 77". Na pokładzie znajdziemy procesor P5 AI 9. generacji, panel OLED META 3.0 oraz system dźwiękowy dostarczany przez Bowers & Wilkins 3.1 o mocy 81 W. System audio obejmuje dedykowane głośniki LCR z dwoma przetwornikami średniotonowymi 30 mm x 50 mm i 19 mm tytanowym tweeterem z tubą Nautilus w każdym kanale. Oba modele wprowadzają ulepszone funkcje dla graczy, w tym automatyczne wykrywanie gier i personalizowane profile. Telewizory te są również wyposażone w najnowszą wersję systemu operacyjnego Google TV.

OLED, Mini-LED i DLED klasy premium

Flagowce OLED+ to dopiero początek, gdyż do sprzedaży trafi szereg innych telewizorów, które z pewnością zainteresują potencjalnych klientów. Philips OLED810, który zadebiutuje w czerwcu, będzie dostępny w rozmiarach od 42" do 77". Wyposażony będzie w 9. generację procesora P5 AI, nowe panele OLED_EX o zwiększonej jasności do 1500 nitów (dla wersji 55", 65" i 77") oraz trójstronny system Ambilight. Procesor P5 AI 9. generacji oferuje m.in. funkcję AI Adaptive Gamut Enhancer, optymalizującą reprodukcję kolorów. Model ten charakteryzować się będzie jeszcze lepszymi funkcjami gamingowymi, w tym automatyczne wykrywanie profili gier – jak w opisywanych wyżej modelach OLED+. Do tego system audio 2.1 o mocy 70 W (50 W w modelu 42") zapewnia wysoką jakość dźwięku.

OLED760, zaplanowany na maj, będzie dostępny w rozmiarach od 48" do 77". Wyposażony jest w ulepszony panel OLED_EX o maksymalnej jasności 1000 nitów, procesor 7. generacji P5 AI oraz system Titan OS. Nowy silnik Intellisound wykorzystuje AI do automatycznego dostosowywania profili dźwiękowych. Model jest kompatybilny z FreeSync Premium i oferuje pełną przepustowość HDMI (48-120 Hz). Telewizor ten posiadać będzie również zaawansowane możliwości dla graczy, w tym Game Bar 2.0 oferujący m.in. dostęp do usług gier w chmurze Blacknut i Boosteroid.

Telewizory do wyboru do koloru

MLED950, który zadebiutuje we wrześniu w rozmiarach 65" i 75", oferuje procesor 7. generacji P5 AI, panel 144 Hz 98% DCI WCG o szczytowej jasności 1200 nitów oraz system Ambilight Plus z 192 strefami LED. Model wyposażony jest w system audio 4.1 o mocy 60 W i jest kompatybilny z FreeSync Premium Pro. MLED910, dostępny od maja w rozmiarach od 55" do 85", oferuje panel 144 Hz 93% DCI WCG o szczytowej jasności 1000 nitów, procesor P5 oraz trójstronny system Ambilight. Do tego system audio 40 W 4.0 (w wersjach 55" i 65") lub 50 W 2.1 (w wersjach 75" i 85").

Będzie też QLED PUS9000 "Tone One", dostępny od kwietnia w rozmiarach od 43" do 85", wyposażony jest w procesor P5, panel LCD QD o częstotliwości odświeżania 144 Hz i trójstronny system Ambilight. Model oferuje różne konfiguracje audio w zależności od rozmiaru, od systemu 20 W 2.0 w wersji 43" do 50 W 2.1 w wersjach 75" i 85". Seria ta oferuje wydajność i kluczowe funkcje modeli z wyższej półki, ale w konkurencyjnej cenie ze średniego segmentu, dając konsumentom pewność wyboru urządzenia, które zapewnia wszystko, czego potrzeba do zagwarantowania premium doświadczenia użytkowania.

Od klasyki po nowoczesność. Soundbary i rozwiązania audio dla każdego

TP Vision prezentuje trzy nowe soundbary Philips: B6100, B8200 i B8500. Model B8500, planowany na wrzesień, to pełnowymiarowa listwa pod telewizory charakteryzująca się wymiarami 900 x 65 x 105 mm i oferująca moc 300 W RMS w systemie 5.1. Posiada dedykowane kanały LCR z przetwornikami 2,25 cala, dwa kanały boczne z 2-calowymi przetwornikami oraz subwoofer 150 W z 8-calowym przetwornikiem.

B8200, który w sprzedaży ma pojawić się w sierpniu, wyróżniać się będzie kompaktową formą o wymiarach 811 x 37 x 42 mm, oferując system 2.1 o mocy 160 W RMS. Natomiast B6100, który na sklepowych półkach dostępny będzie już maju, będzie świetnym rozwiązaniem dla mniejszych telewizorów. Konstrukcja zamknięta jest w 600 mm szerokości, a w środku znajdziemy mocy 200 W RMS i system audio 2.1. Wszystkie modele obsługują Dolby Atmos i DTS:X, oferują HDMI 2.1 eARC oraz najnowszą technologię bezprzewodową Bluetooth (5.4 dla B8500 i B6100, 5.3 dla B8200).

Soundbary to nie wszystko, co zaprezentowano w Barcelonie, gdyż w segmencie audio TP Vision zapowiada szereg nowych produktów, w tym słuchawki, radia i systemy all-in-one. Na uwagę zasługuje model H8000E - lekkie, bezprzewodowe słuchawki nauszne z ANC, oferujące do 70 godzin odtwarzania bez ANC i 50 godzin z ANC. Wyposażone są w 40-milimetrowe przetworniki pokryte grafenem i Bluetooth 5.4 z funkcją Multipoint i Auracast. Jest też coś dla najmłodszych: seria K2000, K4200 i K5500 – słuchawki łączące bezpieczeństwo z nowoczesną technologią. W ofercie pojawią się także nowe radia z budzikiem oraz cztery modele mini systemów hi-fi, oferujące klasyczne odtwarzacze CD z nowoczesnymi funkcjami strumieniowania.

100 lat innowacji w nowej serii Century

Jednak to nie wszystko, gdyż zbliżamy się od okrągłej rocznicy powstania Philips Audio, które będzie świętowało 100 lat. Z tej okazji TP Vision wprowadza wyjątkową serię Century inspirowaną retro-produktami firmy i oddającą hołd wielkim gwiazdom muzyki ostatnich lat. Tina to najmocniejszy w ofercie firmy zintegrowany system gramofonowy o mocy 120 W RMS w konfiguracji 2.1, z tunerem DAB+/FM i funkcją przesyłania strumieniowego przez BT 5.3 z Auracast. Natomiast Stevie to podstawowy system gramofonowy o mocy 12 W RMS, z Bluetooth 5.4.

Janet jest kompaktowym radio DAB+/FM o wymiarach 180 x 100 x 60 mm, z mocą wyjściową 5 W i 2,5-calowym przetwornikiem pełnozakresowym. Oferuje 16 godzin odtwarzania na baterii. Freddie to przewodowe słuchawki nauszne z 50-milimetrowymi przetwornikami neodymowymi, a Ringo (Philips H2000) to lekkie słuchawki bezprzewodowe z 40-milimetrowymi przetwornikami oferującymi do 20 godzinami odtwarzania. Wszystko to inspirowane klasyką i doświadczeniem Philips Audio. Nowe produkty audio pojawią się w sprzedaży w drugiej połowie roku. Bliżej ich premiery poznamy szczegółowe informacje oraz dokładny cennik.

Wyjazd redaktora Antyweb na TV Vision Live w Barcelonie odbył się na koszt i zaproszenie firmy, która nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.