Chromecast, Google TV i spółka z przydatną aktualizacją. Będzie wygodniej

Wielkie zmiany czekają użytkowników platformy Max. Firma przygotowuje sporą aktualizację aplikacji, w ramach której wywróci nawigację do góry nogami. Co się zmieni?

Google TV to najpopularniejszy system w telewizorach na świecie. Dlatego też zarówno każda wpadka, jak i usprawnienie i większa aktualizacja budzą tak wielkie emocje. Tym razem to nie sam system, a dostępna tam aplikacja doczekała się sporych zmian. Mowa o platformie Max, która od kilkudziesięciu miesięcy zastępuje HBO Max. Teraz oprogramowanie przeszło kolejny zestaw zmian: zarówno wizualnych, jak i tych związanych z działaniem. Nowa wersja aplikacji pojawi się na niemal wszystkich platformach, w tym także na Google TV. Największą zmianą jest odejście od menu umieszczonego w górnej części ekranu na rzecz bardziej intuicyjnego panelu bocznego, znanego z aplikacji konkurencji.

Reklama

Max w nowej odsłonie. Co się zmieni w aplikacji?

Od momentu rebrandingu i usunięcia z nazwy "HBO", Max konsekwentnie modyfikuje swoją ofertę i wygląd aplikacji. Tym razem serwis postanowił wprowadzić gruntowny redesign interfejsu na wszystkich głównych platformach streamingowych -- Google TV na czele. Zamiast dotychczasowego menu na górnej belce, które było hubem całej aplikacji, Max wprowadza panel boczny. Ten rozszerza się po najechaniu kursorem lub wybraniu odpowiedniej opcji. To rozwiązanie, które jest niezwykle intuicyjne i doskonale znane z oferty konkurencji, która już przetarła szlaki w tym temacie.

Nowy interfejs, to także szansa na nieco nowości. Dlatego też w menu pojawiły się dodatkowe sekcje, wśród nich: „Co nowego” oraz „Kategorie”. Mają one na celu pozwolić nam sprawniej dotrzeć do treści, które nas interesują. Sekcja z naszymi ulubionymi produkcjami została przeniesiona w lewy, górny, róg ekranu. Warto też wspomnieć o testowaniu sekcji z wiadomościami -- ta jednak wciąż znajduje się w fazie testowej.

Zmiany te są niezwykle ciekawe. Z jednej strony: wywrócą aplikację do góry nogami. Z drugiej jednak -- w całości bazują na tym, co znamy z apek konkurencji, dlatego nikt nie poczuje się zagubiony. A nawigacja będzie uproszczona i znacznie wygodniejsza w użytku. Nowy wygląd Max na Google TV i innych platformach będzie wprowadzany stopniowo, ale jego pełne wdrożenie nie powinno potrwać dłużej, niż kilka tygodni.

Źródło