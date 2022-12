Telewizor dla kibica - 7 rzeczy, które mogą być najważniejsze

Mundial trwa w najlepsze, a niespodzianek nie brakuje. To dobry moment, by wybrać telewizor, który sprosta oczekiwaniom kibica. A jakie cechy i funkcje są najważniejsze?

Naszym piłkarzom udało się wyjść z grupy, a w pozostałych spotkaniach mieliśmy ogrom niespodzianek i mnóstwo zażartej rywalizacji. Zespoły, które skazywano na porażkę zachwycały i wygrywały, więc wygląda na to, że Mistrzostwa Świata w Katarze mogą być jednym z ciekawszych turniejów ostatnich lat. By móc śledzić te rozgrywki w jak najlepszych warunkach, polecić można tylko dobry telewizor, który sprawdzi się też przy oglądaniu innych dyscyplin oraz imprez sportowych, a na co dzień będzie też służyć wszystkim domownikom. Jakie cechy telewizora sprawiają, że będzie w sam raz do domu kibica?

Rozmiar ekranu

Kluczową sprawą jest rozmiar, bo na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duży telewizor jest nam potrzebny i jaki będzie najlepiej pasować do naszego wnętrza. Przestrzeń wygospodarowana na smart TV w naszych domach cały czas rośnie, bo coraz chętniej oglądamy każdy rodzaj rozrywki w domowym zaciszu na własnych zasadach. Przekątne mierzące ponad 60 cali były kiedyś niespełnionym marzeniem, a dziś rozmiary 55 i 65 cali stają się normą, podczas gdy oferta staje się coraz bardziej atrakcyjna.

Wystarczy spojrzeć na propozycje TCL, gdzie bez przeszkód znajdziemy telewizory z ekranami o przekątnej mierzącej 75, 85, a nawet 98 cali! Jeżeli marzycie o zbudowaniu własnej strefy kibica i domowego kina, to bez problemu możecie postawić na modele z serii C735 (czytaj więcej tutaj) z ekranem QLED 4K HDR Pro i 120 Hz odświeżaniem. Dobrym wyborem będzie też np. seria C835 (czytaj więcej tutaj) z panelem Mini LED i 144 Hz odświeżaniem, które podczas oglądania sportu przekłada się na płynność obrazu, a przecież nie zabrakło też wsparcia dla 4K i najpopularniejszych technologii HDR. Dlaczego to takie ważne?

Technologie QLED i miniLED

Na przykładzie modelu C835 widać jak na dłoni, jakie korzyści oferuje połączenie technologii QLED z podświetleniem Mini LED. Matryca QLED oferuje bardzo szeroką przestrzeń kolorów i mamy do czynienia z wysokim kontrastem, a Mini LED zapewnia dużą rozpiętość tonalną oraz jasność obrazu, dzięki precyzyjnemu i mocnemu podświetleniu. W efekcie dysponujemy bogatym w barwy obraz o dużym kontraście, co sprawia, że każda transmisja wygląda znakomicie, ale zyskujemy też coś jeszcze: szerokie kąty widzenia.

Szerokie kąty widzenia

Te ważne są przy wspólnym kibicowaniu gdy przed ekranem znajdzie się wiele osób i nie wszyscy mogą spoglądać na telewizor prostopadle. Im większa grupa, tym ciekawiej i weselej, ale niektórzy będą musieli usiąść nieco po bokach, dlatego ważne jest, byśmy wszyscy mogli cieszyć się z oglądanej transmisji w takich samych warunkach, a i nawet gdy będziemy samodzielnie śledzić imprezę sportową podczas innych czynności, to z każdego miejsca w salonie czy innym pomieszczeniu będzie można komfortowo patrzeć na ekran telewizora.

Wspólne kibicowanie na odległość. Podziel ekran na dowolne treści

Wspólne kibicowanie nie musi jednak oznaczać tylko spędzania czasu w jednym miejscu razem z innymi, bo w niektórych okolicznościach nie jest to dostępne. Zdarza się, że nie wystarczy nam czasu, by dotrzeć do kogoś bliskiego lub znajomego, a rodziny oraz relacje są czasem rozrzucone po całym kraju czy kontynencie. To jednak wcale nie oznacza, że nie możemy wspólnie przeżywać emocji podczas kibicowania, bo wybrane modele telewizorów TCL oferują funkcję, która pozwoli zdalnie połączyć się na odległość i razem oglądać mecze.

Multi View 2.0 oferuje możliwość podziału ekranu na nawet 4 części w różnych układach do wyboru. Możemy więc przekazać z ekranu smartfona zawartość wyświetlacza na telewizor i śledzić inne wyniki, a także zrobić to podczas wideorozmowy na dowolnym komunikatorze, dzięki czemu będziemy jednocześnie oglądać mecz i być w kontakcie z innymi osobami. Wspólne kibicowanie na odległość nie tylko jest możliwe, ale jest po prostu łatwe, więc każdy może z tego skorzystać.

Google TV

Oferowany w kilku wariantach, bo od 43 do aż 75 cali przekątnej model C635 (czytaj więcej tutaj) to jeden z wielu smart TV TCL, który posiada system Google TV. To najnowsza odsłona platformy, która posiada wiele ulepszeń pozwalających szybciej docierać do żądanych treści. W centrum ekranu wyświetlane są najważniejsze i najpopularniejsze dla nas treści, a pod spodem znajdziemy listę napoczętych już seriali i filmów, do których możemy wrócić. Rząd niżej to cała lista aplikacji i programów, z których możemy korzystać na telewizorze bez żadnych dodatkowych przystawek czy innych urządzeń. Wśród nich są też gry (sportowe!) do grania na pilocie lub za pomocą kontrolera.

Asystent Google odpowie na pytania i poda wynik meczu

Oferuje wbudowanego Asystenta Google, któremu możecie wydawać komendy lub zadawać pytania w języku polskim. W odpowiedzi usłyszycie i zobaczycie informacje, jak godzina rozpoczęcia meczu, następny rywal Waszej ulubionej drużyny lub wynik ostatniego spotkania. W mgnieniu oka możecie zaczerpnąć informacji nie podnosząc się z kanapy i nie sięgając po smartfon, ponieważ wystarczy przytrzymać przycisk z mikrofonem lub logo Asystenta Google i wypowiedzieć frazę.

Jedna z nich może służyć do włączenia konkretnego filmu na YouTube (np. skrót meczu, którego nie widzieliśmy) albo uruchomienia żądanej aplikacji. A tych do wyboru mamy cały ogrom, bo Google TV wspiera wszystkie aplikacje z najpopularniejszej platformy Android TV, więc w trakcie Mundialu możemy liczyć na dedykowaną aplikację TVP Sport, gdzie można oglądać mecze z różnych perspektyw oraz z różnymi ścieżkami audio (np. polski komentarz, angielski komentarz, odgłosy stadionu).

Mnóstwo aplikacji ze streamingiem

Nie brakuje oczywiście aplikacji stacji i serwisów sportowych z ramówkami pełnymi transmisji live, relacjami, programami i dokumentami, jak CANAL+ , Viaplay (wkrótce Formuła 1 i Premier League, a w sezonie zimowym ) Player (tutaj obecny jest pakiet kanałów Eurosport z cyklem żużlowym Grand Prix i całym sezonem Pucharu Świata w skokach narciarskich) oraz Polsat Box Go (piłkarska Liga Mistrzów). Wspomniane aplikacje, Google TV i Asystent Google, a także obsługa technologii Dolby i HDR10 znajdują się też w modelach z serii P635 (czytaj więcej tutaj), które posiadają przekątną ekranu mierzącą 43, 50, 55, 58 , 65 lub 75 cali, a każdy z wariantów jest dobrą propozycją dla każdego, kto dysponuje ograniczonym budżetem i szuka odpowiedniego balansu pomiędzy ceną i jakością.

Przed nami jeszcze wiele interesujących meczy na Mistrzostwach Świata w Katarze, a w międzyczasie ruszają sezony sportów zimowych, więc na brak emocji narzekać nie będziemy. Dlatego im wcześniej zdecydujecie się na odpowiedni dla kibica telewizor, tym szybciej poczujecie atmosferę ze sportowych aren w swoim domu.

--

Materiał powstał we współpracy z marką TCL