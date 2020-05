Ale argument o transmisjach sportowych na żywo w ostatnich tygodniach przestał istnieć, co jest jednym z czynników, które sprawiły, że popularność platform TV spada. Dane na temat rynku amerykańskiego opublikował Bussines Insider – w raporcie czytamy, że pierwszy kwartał to spadek o 1,8 mln abonentów, a analitycy oczekują, że drugi kwartał 2020 roku będzie jeszcze gorszy dla platform telewizyjnych. Co więcej, te spadki mają nie być tylko tymczasowe, lecz permanentne. Craig Moffett z MoffettNathanson w rozmowie z BI powiedział nawet, że pakiety TV znalazły się w „kręgu śmierci” („death spiral”). Największe straty mają być podyktowane utratą kibiców oraz osób oczekujących zwykłej rozrywki. Tę dostarczają teraz platformy VOD, gdzie treści można oglądać na żądanie.

Pandemia tylko przyspieszyła trwający proces

Mogłoby się wydawać, że w tarapatach są tylko typowe platformy telewizyjne, ale utrata klientów przez Sling TV oraz AT&T TV Now (usługi z telewizją przez Internet) wysyłają dość jasny sygnał. Tylko Hulu Live mogło cieszyć się z powiększenia bazy abonentów (o 100 tysięcy), ale gdybym miał wskazać powód takiej sytuacji, to powiedziałbym, że przyczyną jest połączona oferta z katalogiem VOD i wspólny branding z jedną z największych platform z wideo na życzenie w USA. Najwięksi nadawcy, AT&T, Charter, Comcast oraz Dish, powiedzieli wprost: spadki będą coraz większe lub się utrzymają na dotychczasowym poziomie. John Hodulik z UBS dodał, że jeśli ci klienci odeszli, to już nie wrócą. Pandemia tylko ten proces przyspieszyła, bo widzowie spędzający więcej czasu w domu szukają teraz innych rozrywek, niż sport i informacje na żywo.

