TVP VOD, czyli Video on Demand z pieniędzy publicznych

Serwis VOD od TVP w dużej mierze polega na treściach, które są produkowane i dystrybuowane przez Telewizję Polską. Stacja utrzymuje się z publicznych pieniędzy, dlatego jasne jest, że zasilana takimi tytułami platforma będzie zależna od tego rodzaju środków. To przekłada się na uzyskanie dostępu do usługi w ramach abonamentu RTV, który opłacają posiadacze odbiorników.

Czytaj też: Pełna lista nowości na Netflix w maju – to będzie uczta dla fanów seriali!

Alternatywą jest wykupienie dostępu do usługi i do wyboru są dwa pakiety: Dostęp cykliczny, gdzie TVP VOD możemy sprawdzić za darmo przez 14 dni, ale transakcji dokonamy tylko za pomocą karty płatniczej, a także Dostęp 30 dniowy, gdzie tego okresu próbnego będziemy pozbawieni, ale będziemy dysponować większą swobodą w kwestii płatności. W obydwu przypadkach za 30 dni dostępu zapłacimy 9,99 zł. To bardzo dobre podejście, ponieważ z serwisu mogą skorzystać wszyscy chętni.