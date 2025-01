Telewizory z Google TV otrzymają niespodziewaną nowość. Nie każdemu się spodoba

Google lubuje się w ostatnich miesiącach w serwowaniu nam dziesiątek nowych funkcji tu i ówdzie. Jak to jednak bywa -- nie wszystkim podejdą równie mocno, jak wielu by tego oczekiwało. Na poczatku miesiąca podczas targów CES, Google ogłosiło nową funkcję wspieraną przez algorytmy sztucznej inteligencji Gemini. Teraz trafia ona do pierwszych użytkowników. Jestem jednak przekonany, że nie każdemu się spodoba -- bo nie każdy potrzebuje bombardowania informacjami wszędzie gdzie tylko się da, także po odpaleniu telewizora.

Reklama

News Briefs -- nowa funkcja trafia do telewizorów z Google TV

News Briefs, to zupełna nowość dla telewizorów której celem jest... dostarczanie informacji ze świata od zaufanych źródeł... wprost na ekrany naszych telewizorów! W ogłoszeniu zamieszczonym na oficjalnej strony pomocy Google TV czytamy:

Wynika z tego, że mają to być takie informacje ze świata w pigułce, przygotowane dla każdego użytkownika dzięki uprzejmości Gemini. I zgodnie z pierwszymi zapowiedziami -- ta wystartowała w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych, a na tę chwilę jest ona udostępniona wąskiej grupie odbiorców, na której to internetowy gigant testuje potencjał tej usługi i zainteresowanie. Czytanie, nawet niewielkich, podsumowań na telewizorach może dla wielu okazać się męczące -- co doskonale widać przy okazji wyboru filmów i seriali w usługach VOD. Większość użytkowników woli sprawdzić rekomendacje i poczytać opisy filmów i seriali zanim zasiądzie przed telewizorem. Z poziomu smartfona, tabletu czy komputera. I myślę, że w przypadku informacji ze świata sprawy mogą się mieć podobnie -- ale Google sprawdza to na własnej skóre i chce zobaczyć, czy faktycznie użytkownicy będą z tej opcji aktywnie korzystać.

Google TV: coraz więcej funkcji, ale... niekoniecznie potrzebnych?

Google stara się coraz bardziej rozwijać swój system dla telewizorów i regularnie dokłada w nim funkcji. O ile jednak nadrabianie zaległości za konkurencją takich jak kontrola smart home wydaje się być jak najbardziej na miejsci, o tyle bombardowanie treściami newsowymi na "dzień dobry" -- już niekoniecznie. Choć nie mam złudzeń, że i one znajdą swoich fanów. Pytanei tylko czy na tyle aktywnych, by po testach trafiła do wszystkich?