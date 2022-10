Jak oglądać kanały informacyjne TVN24 czy Polsat News bez kablówki?

Nie wiem jak byście nie narzekali na telewizję, że tona reklam, programów, których nie da się oglądać, po co, na co to komu, itd., kanały informacyjne i mecze polskich reprezentacji czasem oglądacie.

Na dziś oferty na internet stacjonarny kosztują się od 50 zł do 70 zł miesięcznie, do tego często kusimy się na dokupienie telewizji z kanałami niedostępnymi w cyfrowej telewizji naziemnej. Jeśli są to dla Was tylko kanały informacyjne inne niż TVP Info, wcale nie musicie dokupować do tego telewizji kablowej z setką innych kanałów, których nigdy nie oglądacie.

Polskie mecze (żeby nie było, nie chodzi mi tylko o piłkę nożną) ustawowo można oglądać w TVP Sport, czyli wystarczy cyfrowa telewizja naziemna, jednak z kanałami informacyjnymi jest gorzej. Co prawda, oprócz rządowej TVP Info są jeszcze Wydarzenia24, ale w dość okrojonej wersji - taki Telexpress z zapętlonymi wiadomościami przez całą dobę.

Możemy jednak wykupić dostęp do dwóch pozostałych programów informacyjnych - TVN24 i Polsat News innymi kanałami.

TVN24 online - kanał informacyjny dostępny przez internet

Z dostępem do kanału informacyjnego TVN24 sprawa jest dość prosta i tania. Można go uzyskać na trzy sposoby.

TVN24 GO

Najtaniej będzie wykupić dostęp do serwisu TVN24 GO za 10 zł miesięcznie - te przekreślone 30 zł jest chyba od samego początku, nie przejmowałby się więc, że zdrożeje nagle. W ramach tej subskrypcji można uzyskać dostęp do dwóch kanałów na żywo - TVN24 i TVN24 BiS oraz do archiwalnych materiałów.

Player (bez reklam) + kanały TV

Dużo więcej trzeba zapłacić za dostęp do TVN24 w serwisie Player, bo już 40 zł. Są tu co prawda jeszcze dodatkowe 18 kanałów, w tym popularno-naukowe i historyczne czy filmowe, ale jeśli szukacie tylko TVN24, warto zainteresować się jeszcze jedną opcją, o której poniżej.

WP Pilot z dostępem do TVN24 i TVN24 BiS

Oba kanały informacyjne TVN24 i TVN24 BiS dostępne są też z poziomu WP Pilot. Można je wykupić za 9,99 zł przy płatności cyklicznej lub jednorazowej przy tej samej cenie miesięcznej - tyle że na 90 dni.

Polsat News - kanał informacyjny dostępny przez internet i z anteny

Dostęp do drugiego kanału informacyjnego Polsat News możemy wykupić na dwa sposoby.

Polsat News w Polsat Box Go Premium

W pierwszej opcji - w serwisie Polsat Box Go Premium za 30 zł miesięcznie. To też kilkanaście innych kanałów, więc korzystniej będzie skorzystać z drugiego sposobu.

Telewizja naziemna DVB-T2 z płatnymi kanałami

Ten kanał dostępu do informacji (dekoder DVB-T2), mimo tej samej ceny - 30 zł miesięcznie (klienci Plusa - 20 zł), jest korzystniejszy z dwóch powodów. Otrzymujemy tu dostęp do obydwu kanałów informacyjnych - TVN24 i Polsat News, a do tego znalazły się tu kanały sportowe, które ucieszą fanów piłki nożnej - Eleven Sports (regularna cena tych kanałów to 15 zł miesięcznie) oraz tenisa - Eurosport.

Oprócz tych kanałów mamy tu wszystkie kanały cyfrowej telewizji naziemnej, a więc przyda się to w przypadku gdy mamy starszy typ telewizora, bez obsługi nowego standardu. No i nie potrzeba tu dostępu do internetu, wystarczy zwykła antena na dachu. Opcja ta powinna więc ucieszyć osoby, u których nie ma możliwości skorzystania z internetu stacjonarnego i posiłkują się w domu internetem mobilnym.