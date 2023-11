ART by SMART. Wzięliśmy udział w warsztatach kreatywnych HP!

Kilka dni temu miałem przyjemność wziąć udział w wydarzeniu Art by Smart w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. To właśnie tam firma HP, będąca organizatorem wydarzenia, zaprezentowała swoją najnowszą linię drukarek HP Smart Tank. Ale poza samą prezentacją urządzeń (i opcją przetestowania ich w akcji), nie zabrakło także czasu na kreatywne zabawy pod wodzą znakomitego plakacisty — Macieja Łazowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat tego, jak wygląda współczesny rynek drukarek — i skąd takie, a nie inne produkty i usługi, zasilają w ostatnim czasie portfolio firmy. Bo mimo że świat zmienił się nie do poznania, a na rynku dostępnych jest od groma nowoczesnych sprzętów, zaś każdy z nas ma co najmniej jeden "ekran" przy sobie — wciąż drukujemy. Firmowo: dokumenty i umowy. Prywatnie: fotografie (które przecież robimy na potęgę), materiały dydaktyczne i wiele więcej. Co prawda potrzeby każdego z nas są zgoła inne — stąd też zróżnicowane portfolio produktów i usług HP. Zresztą od lat widzimy, jak producent słucha klientów i dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się potrzeb. A najnowsza linia produktów jest tego idealnym przykładem!

Zupełna nowość: drukarki HP Smart Tank. Co je wyróżnia?

Drukarki Smart Tank od HP to urządzenia, które przede wszystkim charakteryzuje... wydajność! W zestawie startowym znajduje się tusz, który pozwala na wydrukowanie nawet do 18 tysięcy stron w czerni lub nawet 8 tysięcy stron w kolorze! Do sprzedaży trafia kilka modeli urządzeń. Te oznaczone liczbami 670 i 750 oferują wbudowaną funkcję automatycznego dwustronnego drukowania, co przekłada się na jeszcze szybsze i bardziej efektywne działanie. Sprzęty pozwalają wydrukować nawet do 15 stron na minutę w czerni! Model 670 posiada także automatyczny podajnik dokumentów. Warto także mieć na uwadze, że drukarki te są wyposażone w inteligentne zarządzanie tuszem. Co to oznacza dla nas, użytkowników? Potrafią one monitorować i utrzymywać poziomy atramentu za pomocą specjalnych czujników. I pozwolą efektywnie zapobiegać smutnym, znanym prawdopodobnie nam wszystkim aż za dobrze, sytuacjom, w których tuszu zabraknie w najmniej oczekiwanym momencie.

1 / 8

Pierwszym elementem na który zwraca uwagę większość użytkowników jest wydajność — stąd też producent podkreśla ją na każdym kroku. Ale tym co ma wyróżniać także drukarki HP Smart Tank jest... prostota obsługi. Z założenia: mają poradzić sobie z nią absolutnie wszyscy! Urządzenia posiadają intuicyjny panel dotykowy, który ułatwia konfigurację i korzystanie z nich. Ponadto linia urządzeń HP Smart Tank wyposażona jest w cały szereg opcji łączności.

Wśród nich uwielbiane przez wszystkich Wi-Fi z funkcją samonaprawy czy Bluetooth. Nie zabrakło też opcji podłączenia za pośrednictwem portu USB, co umożliwia drukowanie z różnych urządzeń, takich jak komputery, smartfony czy tablety. Dodatkowym smaczkiem pozostaje wsparcie dla funkcji Print Anywhere w aplikacji HP Smart. Pozwala ona drukować z dowolnego miejsca na świecie, nawet jeśli drukarka znajduje się daleko! Przedstawiciele firmy HP pokazali nam jak w praktyce wygląda uzupełnianie tuszu w ich nowych drukarkach. Jest to bezproblemowe, idealne w swojej prostocie i... wyjątkowo czyste. Nigdzie nie trafiła nawet kropla tuszu! Producent poświęca temu zagadnieniu dużo uwagi, ponieważ doświadczenia wielu z nas związane z tego typu urządzeniami potrafią być... delikatnie mówiąc: mieszane.

1 / 10

Przy tych wszystkich bajerach i dodatkach, nikt nie zapomniał o jakości. Drukarki wykorzystują zaawansowaną technologię HP Thermal Inkjet, która gwarantuje wysoką jakość druku. I to zarówno jeżeli chodzi o kolory, jak i zadbanie o widoczność najdrobniejszych detali i tekstu. Rozdzielczość kolorowych wydruków może osiągnąć nawet 4800 × 1200 dpi! Dzięki temu że drukarki są też niezwykle szybkie — linia produktów Smart Tank idealnie sprawdza się nie tylko w użytku domowym, ale także w pracy zdalnej czy szeroko pojętej pracy twórczej!

Było jeszcze trochę teorii... i nadszedł czas na praktykę!

Po przedstawieniu nowych produktów, mikrofon trafił w ręce Macieja Łazowskiego. Jego geometryczne prace wyraźnie wyróżniają się na tle konkurencji — i prawdopodobnie większość z was podziwiała je już w Magazynie Pismo czy przy okazji współpracy autora z innymi wielkimi markami. Tym razem zaprojektował on plakat z myślą o wydarzeniu, a także opowiedział co nieco na temat procesu twórczego i planowania pracy w tym temacie.

Następnie uczestnicy podzieleni zostali na kilka drużyn i w prostej aplikacji wspólnie pracowali nad swoimi zwierzętami. Następnie korzystając z produktów HP Smart Tank, mieli możliwość wydrukowania prac konkursowych, które następnie ocenili inni uczestnicy!

1 / 21

Ciekawe wydarzenie, na którym każdy — niezależnie od talentu, mógł wykazać się kreatywnością. W grupie siła, czego efektem były konkursowe prace. Może i niezbyt wymuskane, ale jak na krótki limit czasu — bez wątpienia godne pochwały. Tym bardziej, że każdy z uczestników mógł w mig wydrukować własną, pamiątkową, kopię by zabrać ją do domu. I choć tworzenie prac cyfrowych daje ogrom frajdy, to nie ważne czy chodzi o grafiki, kolaże czy zdjęcia... wszystkie one dają po prostu więcej frajdy w fizycznej formie!

-

Wpis powstał przy współpracy z HP