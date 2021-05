Telefony z Android One dostaną aktualizację do Androida 11 najpóźniej ze wszystkich

Kiedy Android One wszedł na rynek był światełkiem w tunelu problemów z aktualizacją Androida. Telefony traciły część funkcji, oferując możliwości stockowego Androida, ale w zamian za to otrzymywaliśmy wydłużone wsparcie i gwarancje szybkich aktualizacji do kolejnych wersji systemu. Wydawałoby się, że Android One jest więc spełnieniem marzeń tych konsumentów, którzy nie lubią nakładek producenta i którym zależy na prawie czystym systemie. I o ile faktycznie wiele osób popiera inicjatywę Android One, to producenci dosyć szybko się połapali, że długie wsparcie im się po prostu nie opłaca. Dlatego też z programu wycofali się już wszyscy – najpierw Motorola, teraz Nokia, która poszła w drugą stronę, wypuszczając na rynek telefony które nie dostaną żadnej (!) nowej wersji Androida. Co natomiast z telefonami Android One, które już są na rynku? Otóż fatalnie.

To ma być wsparcie? Telefony Android One dostaną nowy system po roku. Może…

Telefony z Android One miały dostawać aktualizację jako pierwsze ze wszystkich, ponieważ producent nie musi martwić się o kompatybilność swojej nakładki z nowym Androidem. Tymczasem, kiedy większość producentów, jak Samsung czy Xiaomi, zdążyła już rozdysponować Androida 11 nawet do tańszych słuchawek, Nokia, która miała dawać przykład całemu smartfonowemu światu i która używała argumentu o Android One jako swojego głównego atutu sprzedażowego, została z aktualizacjami daleko w tyle. Na tyle daleko, że musiała wypuścić aktualizację do i tak już mało imponującego schematu aktualizacji.