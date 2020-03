Telefon z klapką w 2020 roku. Można, da się i to nawet ciekawe przeżycie

Ale konstrukcja Nokii 2720 Flip to nie jedyna ciekawa cecha tego telefonu. Wewnątrz nie zabrakło bowiem wsparcia dla łączności LTE czy sieci Wi-Fi, a dzięki KaiOS telefon obsługuje takie aplikacje jak Twitter, Facebook, WhatsApp, Mapy Google czy Asystent Google. Przyznam, że to dość oryginalne uczucie powrócić do zwykłego telefonu, na którym znajdują się takie usługi, ale nie mógłbym śmiało zarekomendować używania tych aplikacji na co dzień w takim wymiarze, w jakim robimy to na smartfonach. Jeśli ktokolwiek przywykł do dość sprawnej pracy wymienionych aplikacji, nawet na tańszych czy wręcz budżetowych smartfonach, to zmierzenie się z klasycznym telefonem i dedykowanymi mu wersjami popularnych usług może być dość trudne.

WhatsApp, Facebook, Asystent Google i Mapy Google na zwykłym telefonie

Podobają mi się próby przeniesienia tak wygodnych platform jak WhatsApp czy Facebook na zwykłe telefony, ale podobnie jak w przypadku Messengera na testowanej przeze mnie Nokii 215, trudno byłoby mi z nich korzystać w codziennych warunkach. Do wymiany pojedynczych wiadomości lub sprawdzenia jednej, konkretnej informacji raz na jakiś czas są w sam raz, ale do niczego więcej. To coś więcej niż tylko lekkie wersje tychże aplikacji i tylko osoby korzystające z nich sporadycznie nie będą miały większych powodów do frustracji.