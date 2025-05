Telefon szefa Apple nic nie dał. Prawo zostało zmienione

Apple dość mocno angażuje się w szeroko pojętą amerykańską politykę - oczywiście nieustannie walcząc o swoje interesy. Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Tim Cook zadzwonił do gubernatora Teksasu:

Apple otwarcie popiera poprawę bezpieczeństwa dzieci w sieci. Firma zawsze dużo czasu "antenowego" na każdej konferencji poświęca sieciowemu bezpieczeństwu, ale tym razem firma stanowczo sprzeciwia się ustawie SB 2420. Według giganta z Cupertino proponowane przepisy mogą zagrażać prywatności wszystkich użytkowników, nie tylko najmłodszych. Przedstawiciel firmy w oświadczeniu dla The Verge twierdzi, że jeśli ustawa wejdzie w życie, sklepy z aplikacjami będą zmuszone do gromadzenia i przechowywania wrażliwych danych osobowych każdego obywatelu Teksasu chcącego pobrać aplikację – nawet jeśli chodzi jedynie o aplikację pogodową lub z wynikami sportowymi (...) Zgodnie z informacjami do których dotarła redakcja The Wall Street Journal, Tim Cook osobiście skontaktował się z gubernatorem Teksasu - Gregiem Abbottem. Poprosił go o zawetowanie ustawy lub wprowadzenie stosownych poprawek, by wilk był syty i owca cała. Rozmowa miała mieć życzliwy przebieg, choć na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie gubernator. Jego rzecznik poinformował jednak, że gubernator "dokładnie przeanalizuje ustawę" - zresztą tak samo, jak każdą, która trafia na jego biurko.