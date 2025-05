Szykuj się na poważne zmiany. Apple wywróci swoje sprzęty do góry nogami

Już za dwa tygodnie, 9. czerwca, Apple rozpocznie swoje wielkie wydarzenie: konferencję WWDC! To właśnie tam zawsze dowiadujemy się o planach giganta na najbliższe miesiące w kwestii rozwoju ich systemów i usług. Zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. A jak wynika z najnowszych doniesień Marka Gurmana z Bloomberga którymi podzielił się w swoim newsletterze Power On!, czeka nas jedna z największych aktualizacji w historii firmy w kwestii zmian wizualnych. Gigant z Cupertino ma bowiem planować zintegrowaną modernizację wyglądu wszystkich swoich systemów operacyjnych. I pisząc o wszystkich dosłownie to mam na myśli - mowa bowiem zarówno o iOS, iPadOS, macOS watchOS, tvOS oraz visionOS.

Apple planuje wielkie zmiany. Nowe wersje systemów dostaną zupełnie nowy wygląd

Nowy design systemu iOS 19 dla iPhone'ów i iPadów to nie tylko kosmetyczne poprawki i delikatne zmiany. Apple ma bowiem chcieć wprowadzić spójny, nowoczesny, język wizualny, który obejmie wszystkie ich platformy. macOS 16 również przejdzie istotne zmiany: nowy system operacyjny dla komputerów Mac ma otrzymać odświeżone ikony, zupełnie przeprojektowaną nawigację w aplikacjach, a także zmiany które zapewnią mu więcej przezroczystości. Mówi się o tym, że system będzie bardziej "zeszklony", na wzór tego co oferuje visionOS obecny na goglach rozszerzonej rzeczywistości: Apple Vision Pro.

Chociaż system operacyjny Apple Watch doczekał się już całego szeregu aktualizacji od swojej premiery, tvOS pozostał właściwie taki sam od dekady -- czyli daty swojej premiery. Obecna wersja Apple TV wygląda zupełnie inaczej niż iOS czy macOS. Jak wynika z informacji do których dotarł Gurman, miałoby się to diametralnie zmienić. Wszystko dlatego, że Apple chce zunifikować wygląd każdego swojego systemu, by tworzyły jedną, spójną, całość.

visionOS jest wyjątkowo niszowym rozwiązaniem. To system z gogli rozszerzonej rzeczywistości Apple Vision Pro, który cieszy się opinią wizualnie nowoczesnego, ale i jego mają zmiany. Również tam znajdzie się nieco miejsca na wprowadzenie subtelnych zmian. Wszystko dlatego, by doprowadzić do pełnej harmonii interfejsów użytkownika i ujednolicenia doświadczeń niezależnie od tego, po jaki sprzęt Apple sięgamy. Transparentne warstwy, szklane elementy 3D i jednolita nawigacja mają zapewnić użytkownikom spójność bez znaczenia po jaką platformę od giganta z Cupertino sięgamy. Miałoby to również ułatwić obsługę sprzętów Appla wszystkim mniej technicznie zorientowanym.

Apple samo zdradza co nas czeka

Na grafikach promujących WWDC 2025 widać już pierwsze wskazówki dotyczące kierunku zmian, które przygotowywane są przez designerów z Apple. Ikonka przedstawiająca szklaną, lśniącą, wersję sceny Apple Park interpretowana jest jako powrót do "szklanej" estetyki w ich systemach. Tym samym wszystkie znaki sugerują, że Apple przygotowuje lifting wizualny od dwunastu lat. Mowa oczywiście o premierze iOS 7 w 2013 roku, kiedy to powiedziano "papa" skeumorfizmowi w interfejsach ich systemów.