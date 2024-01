Oni wciąż używają telefonów stacjonarnych. Powody zaskakują

UKE zapytał firmy w Polsce jak korzystają z usług telekomunikacyjnych, w kontekście dostępu do internetu, telefonów komórkowych czy telefonów stacjonarnych. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o klientów indywidualnych, jedynie 7% deklaruje korzystanie jeszcze z telefonii stacjonarnej. Przy czym to korzystanie to chyba nieco na wyrost, podejrzewam, że większość z nich ma numer stacjonarny w cenie pakietu z innymi usługami.

Jak to wygląda wśród firm? Sprawdźmy, ale przyjrzymy się też pozostałym usługom telekomunikacyjnym.

Nie będzie tu zaskoczeniem, że zdecydowana większość firm korzysta z telefonów komórkowych i dostępu do internetu. Nie dziwi też niewielki odsetek firm z telewizją, bo w odróżnieniu od gospodarstw domowych, firmy płacą za każdy odbiornik telewizyjny w firmie, a w firmach łatwiej o przeprowadzenie kontroli.



Jednak zaskakujący jest jeszcze spory odsetek firm, które płacą za telefonie stacjonarną - niemal 40%,- wrócimy za chwilę do tego.

Telefonia komórkowa w firmach w Polsce

97% firm w Polsce deklaruje korzystanie z telefonii komórkowej, płacąc za te usługi średnio od 150 zł do 6297 zł, w zależności od liczby zatrudnionych. Przy dużych firmach powyżej 50 zatrudnionych mamy jednak zbyt małą próbę, by wyciągać tu jakieś wnioski.



Niemniej, średnia liczba kart SIM na firmę wynosi dla małych firm - 2,1, a dla średnich - 5,8.

Telefonia stacjonarna w firmach w Polsce

Z kolei z telefonii stacjonarnej aktualnie korzysta 39% firm w Polsce, wydając na nią 68 zł w małych i 103 zł w średniej wielkości firmach.



Co ciekawe, aż 36% firm nie wie, ile wydaje miesięcznie na usługę telefonii stacjonarnej. Tutaj znowu mamy tylko poglądowe dane dla większych firm, z uwagi na małą próbę.



Przechodząc już do powodów korzystania z tej usługi, najwięcej odpowiedzi (musiało to być pytanie z odpowiedziami wielkokrotnego wyboru, bo wyniki się nie sumują) było po stronie zwiększenia wiarygodności firmy i… z przyzwyczajenia.

Stosunkowo niewielki odsetek odpowiedzi dotyczył praktycznych zalet korzystania z telefonu stacjonarnego. Trudno się temu dziwić, osobiście wolę kontaktować się z firmami na numery komórkowe, pewnie też po części z przyzwyczajenia, ale głównie z tego powodu, że telefon komórkowy przeważnie odbiera żywa osoba, a telefon stacjonarny zwykle automat. Niemniej, nawet jak na stronie firmy czy w wizytówce Google mam kontakt na numer stacjonarny, szukam numeru komórkowego.

Dostęp do internetu w firmach w Polsce

Podobny odsetek firm, co w przypadku telefonu komórkowego korzysta z dostępu do internetu. UKE rozgranicza tu dostęp stacjonarny 71% i mobilny - 51% w smartfonie oraz 28% na komputerze.



Na szczęście wyłączył tu też współkorzystanie z tych urządzeń, dzięki temu wiemy, że tylko z internetu stacjonarnego korzysta 41% firm, a tylko z internetu mobilnego 22%. Z obu łącz dostępowych z kolei 30% firm.



Co do kosztów, za internet stacjonarny małe firmy płacą średnio 78 zł miesięcznie, a średnie 133 zł.



Za internet mobilny z kolei 76 zł miesięcznie, jeśli chodzi o małe firmy. W przypadku pozostałych firm z większym zatrudnieniem to tylko dane poglądowe, z uwagi na małą próbę takich firm korzystających z dostępu mobilnego.

Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.