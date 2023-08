Telefon i praca na urlopie? Co czwarty Polak ma z tym problem

Z jednej strony nie wygląda to najlepiej, ale z drugie zdecydowanie lepiej niż w przypadku Amerykanów. Podstawowa kwestia, to pytanie czy odcinamy się w wystarczającym stopniu od pracy w czasie urlopu? Okazuje się, że co czwarty Polak niestety korzysta w celach służbowych z telefonu na swoich wakacjach, ale jak spojrzeć na raporty zza oceanu - Amerykanie w 66% przyznają się do tego faktu, a więc są to niemal odwrotne proporcje niż w przypadku rodaków.

Środek wakacji to doskonały moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób Polacy korzystają ze smartfonów podczas urlopu oraz czy umieją odłożyć go na bok, aby chwilę odpocząć. To szczególnie interesujące w świetle ostatniego, alarmującego raportu dotyczącego społeczeństwa amerykańskiego. Według niego obywatele USA podczas wakacji spoglądają w ekran nawet 80 razy dziennie, a 2/3 korzysta z telefonu do celów służbowych.

Co jeszcze można wyciągnąć z tego raportu? Fakt korzystania z aplikacji mobilnych zwłaszcza pogodowych czy do rezerwacji noclegów nie dziwi podczas planowania wyjazdów wakacyjnych, ale już podczas urlopu moglibyśmy się nieco odciąć od komunikatorów czy social mediów. Niestety tak nie jest, pocieszające jest to, że robimy to rzadziej niż standardowo.



Jeśli chodzi o korzystanie ze smartfona w ogóle, to 44% osób używa go w niezmienionej intensywności na urlopie, 22% ponad dwie godziny krócej, a 21% od godziny do dwóch krócej niż zwykle. Do dłuższego przesiadywania ze smartfonem na wakacjach przyznaje się tylko 12% badanych.

W kontekście tego raportu, polecam Wam jeszcze felieton mojego redakcyjnego kolegi - Kamila Pieczonki, który to przekonuje w nim do tego, jak ważne i potrzebne są wakacje bez smartfona.

Źródło: Digital Care

Stock Image from Depositphotos.