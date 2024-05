Chcesz mieć iPhone'a z Androidem? Oto 5 modeli smartfonów, które warto wziąć pod uwagę.

Telefon podobny do iPhone'a

Rynek telefonów z systemem Android często śledzi ewolucję iPhone'ów, starając się naśladować niektóre cechy wizualne oraz funkcjonalne, które zdobyły uznanie wśród fanów nadgryzionego jabłuszka. Wśród naśladowców znajdują się smartfony, które swoim wyglądem przypominają flagowe modele iPhone'ów, niekiedy wręcz imitując oryginał. W tym artykule przyjrzymy się kilku takim modelom urządzeń z Androidem. Jeśli szukasz smartfona, który nie jest iPhone'em, ale wygląda jak iPhone – zapraszamy do dalszej lektury tekstu.

Oppo F21S Pro - Ramki jak w iPhone 12

Jeśli jesteś fanem klasycznego, prostokątnego designu, który oferuje iPhone 12, to możliwe, że zainteresuje Cię Oppo F21S Pro. Ten model przypomina wyglądem telefon marki Apple, zwłaszcza dzięki swoim ramkom. Nie da się ukryć, że mamy tu do czynienia z estetycznym nawiązaniem do iPhone'a, który debiutował 3 lata temu. Oczywiście, warto zwrócić uwagę na pewne różnice. Przede wszystkim, na pleckach Oppo F21S Pro znajduje się duże logo Oppo, które może odrobinę psuć podobieństwo. Stosując odpowiednie etui, można je jednak zamaskować.

Redmi 12 – Podobny układ obiektywów

Jeśli spojrzymy na Redmi 12, nie sposób nie zauważyć pewnych podobieństw do flagowego modelu iPhone'a 14 Pro. Producent wyraźnie zainspirował się designem Apple, szczególnie jeśli chodzi o układ kamer na tylnej części telefonu. Moduł aparatu wygląda bardzo podobnie. Dodatkowo Redmi 12 posiada wąskie ramki, co jeszcze bardziej podkreśla jego podobieństwo do flagowca z Cupertino. O ile jednak Redmi 12 nawiązuje estetyką do iPhone'a 14 Pro, nie możemy powiedzieć tego samego o specyfikacji.

Realme C55 – Prawie jak "Dynamic Island"

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech nowego iPhone'a 15 Pro jest funkcja "Dynamic Island", która zadebiutowała już rok wcześniej. Realme C55 oferuje alternatywę dla tych, którzy pragną doświadczyć uroku Dynamic Island bez konieczności wydawania fortuny na smartfon z systemem iOS. Smartfon oferuje fukcję "Mini Capsule" na przednim panelu, co stanowi odpowiedź Realme na "Dynamic Island". Ponadto zewnętrzny wygląd tego telefonu przypomina nieco iPhone'a 12, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla osób poszukujących smartfona o wyglądzie nawiązującym do designu produktów Apple.

Tu również trzeba zaznaczyć, że pomimo podobieństwa zewnętrznego, ten smartfon z systemem Android mieści się w niższej półce cenowej, co oznacza pewne kompromisy w kwestii wydajności i funkcji.

Te smartfony wyglądają jak iPhone, jednak nie kupisz ich w Polsce

Zjawisko naśladowania czy nawet kopiowania niektórych elementów wyglądu iPhone'ów nie jest niczym nowym. Trzeba jednak pamiętać o patentach projektantów. Za "zrzynkę" można słono zapłacić. Pewnie dlatego te smartfony, które najbardziej przypominają iPhone'y, nie są tak łatwo dostępne. Najczęściej można je kupić w Chinach.

LeEco S1 Pro – Na pierwszy rzut oka identyczne!

Wiele osób może być zaskoczonych podobieństwem między LeEco S1 Pro a iPhone'em 14 Pro. Warto jednak zauważyć, że mimo identycznego wyglądu, istnieją istotne różnice w specyfikacjach technicznych i funkcjonalności. LeEco S1 Pro jest dostępny w znacznie niższej cenie niż iPhone 14 Pro, co sprawia, że jest to atrakcyjna opcja przede wszystkim dla tych osób, którym zależy TYLKO na wyglądzie.

Blackview A95 – Kolejny wierny naśladowca iPhone'a

Wyjątkowość Blackview A95 tkwi w układzie trzech kamer na tylnej części telefonu, co jest charakterystyczną cechą iPhone'a 13 Pro. Okazuje się bowiem, że dwa obiektywy to... zwykłe atrapy. Jedynie główny obiektyw o rozdzielczości 20MP działa. Niemniej jednak ta subtelna inspiracja może przyciągnąć uwagę osób, które cenią estetykę iPhone'a, ale wolą system Android. Smartfon posiada on duży ekran o przekątnej 6,5 cala oraz czytnik linii papilarnych umieszczony z boku urządzenia. Działa on na systemie Android 11 i jest napędzany przez chip MediaTek Helio P70.