Tej jesieni iPhone zmieni się nie do poznania. Nie wszystkie ze zmian wam się spodobają

Od wielu tygodni mówi się o tym, że tegoroczna edycja systemu mobilnego od Apple przejdzie spory redesign. Oczywiście gigant z Cupertino stara się utrzymać wszystko w możliwie jak największej tajemnicy, ale idzie im to... naprawdę różnie. Jon Prosser, znany z serwowania wielu informacji na temat przecieków ze świata nadgryzionego jabłka, podzielił się całym zestawem informacji na temat zmian, które zmierzają do świata produktów z nadgryzionym jabłkiem. Jak twierdzi leaker: iOS 19 zmieni się nie do poznania, a wszystkie nowości zmierzać będą ku większej spójności z systemem visionOS, który napędza gogle rozszerzonej rzeczywistości od Apple.

Jednym z najbardziej zauważalnych elementów który ma ulec zmianie są bez wątpienia ikony aplikacji. Takowe mają zmienić kształt na bardziej zaokrąglony, tzw. „squircle”, czyli połączenie kwadratu i koła. Choć Apple od lat stosuje własne, rozpoznawalne, kształty, te nowe przywodzą na myśl popularne skórki z Androida. To może być zaskakujące dla wiernych fanów Apple, którzy przyzwyczaili się nie tylko do spójności, ale także faktu, że pewne rzeczy w iPhone'ach są niezmienne. Jak się może okazać: przynajmniej do czasu.

Nowe ikony to jeszcze nie koniec. iOS 19 zaskoczy także innymi zmianami wizualnymi

Ikony to rzecz, która na pewno nie przejdzie niezauważona - ale na nich zmiany w iOS 19 mają się jeszcze nie kończyć. Z przecieków wynika, że doczekamy się nowego układu zakładek w aplikacjach, który roboczo nazywany jest "TabView". To rozwiązanie przypomina "pływające" elementy interfejsu, ale według Prossera wzbogacone zostanie ono o dynamiczne animacje – podobne do tych, których doświadczamy na co dzień w Dynamic Island. Tego typu detale mogą sprawić, że interakcja z systemem stanie się jeszcze bardziej intuicyjna.

Prosser zaprezentował także nowy interfejs wyszukiwania w aplikacji iMessage. Zamiast klasycznego pola dostępnego na górze, pojawia się "pływający" przycisk w kształcie kapsułki, umieszczony u dołu ekranu. To kolejna inspiracja z visionOS, gdzie wiele interakcji opartych jest na przestrzennym rozmieszczeniu elementów UI.

Choć to pozornie drobna zmiana, może ona wskazywać na większy trend. Apple chce przenieść założenia swojego nowego systemu operacyjnego visionOS na mainstreamowe urządzenia.

Zmian mają doczekać się również Ustawienia. Tamtejsze przełączniki mają być cieńsze i dłuższe, co wizualnie zbliża je do tych, które pojawiły się wcześniej w koncepcjach visionOS. Mimo że są to niewielkie korekty, wpisują się one w ogólną filozofię Apple. Ujednolicania elementów interfejsu, a także ppchania wszystkiego w stronę futurystycznej wizji, którą wykreował visionOS.

Wszystko będzie jasne już za kilka tygodni. Apple odkryje karty na WWDC

Na tę chwilę wciąż jednak obracamy się w sferze plotek i przecieków, ale... spokojnie. Już 9. czerwca startuje konferencja WWDC 2025, na której Apple oficjalnie opowie o zmianach, które czekać nas będą w najnowszych wersjach ich systemów: zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. Dlatego na tę chwilę nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać, a podczas uroczystego Keynote odhaczać wszystkie informacje, o których dowiedzieliśmy się na wiele miesięcy wcześniej.