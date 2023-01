Czy Apple nakręci słaby film lub serial? Zobaczcie te zwiastuny

Apple miało kilka większych hitów, ale co najważniejsze ich filmy i seriale nie spadają poniżej pewnego poziomu. Nowe produkcje "Shrinking", "Hello Tomorrow!", "Dear Edward", "The Big Door Prize" oraz "Sharper" zapowiadają się znakomicie - zobaczcie zwiastuny.

Wśród filmów i seriali Apple TV+ mam swoich ulubieńców. Pierwszy sezon "The Morning Show", "Servant", "Defending Jacob", "Severance", "WeCrashed", a także "Slow Horses" wspominam niezwykle miło, a to i tak nie wszystkie, które warto obejrzeć, bo jest ich sporo więcej. Apple nie produkuje tak dużo, jak inni, ale prawie w każdym tytule jest pewna wartość dla każdego widza, a jakość tych filmów i seriali jest nadal bardzo dobra. Przed nami nowe premiery, niektóre już w lutym, a na kanale YouTube Apple TV+ wylądowały zwiastuny nadchodzących seriali i filmów. Doborowa obsada i intrygujące historie - tak to się zapowiada.

Harrison Ford w serialu Apple TV+

Jeszcze w styczniu dostaniemy 3. sezon "Truth be told" z Octavią Spencer i tego samego dnia 20 stycznia pojawi się też zupełna nowość - animowana "Shape Island". O "Shrinking" mówi się od dawna, a wszystko za sprawą obecności Harrisona Forda w tym serialu. Obok niego występują m. in. Jason Segel, Jessica Williams, Luke Tennie. Segel wciela się w terapeutę, który łamie wszystkie zasady i zaczyna mówić swoim pacjentom dokładnie to, co myśli o ich sytuacji. To doprowadza do nie lada zmian w ich oraz jego życiu. Premiera 27 stycznia.

Hello Tomorrow czyli piękna przyszłość w przeszłości

Już na początku przyszłego miesiąca, bo 3 lutego, zobaczymy "Dear Edward". Dramat skupiający się na najbliższym otoczeniu chłopca, który przeżył katastrofę lotniczą. Zamieszka z ciotką, która będzie potrzebować czasu, by przystosować się do nowej roli w życiu, ale na tej dwójce lista głównych bohaterów się nie kończy. W obsadzie znaleźli się Colin O’Brien, Taylor Schilling, Connie Britton i Carter Hudson. Przed nami co najmniej 1 sezon zawierający 10 odcinków. 17 lutego premierę będzie mieć natomiast "Hello Tomorrow" z Billym Crudupem w roli głównej. Serial przenosi nas do futurystycznej przeszłości stylizowanej na lata 70., w której ludzkość dysponuje latającymi autami i innymi zdobyczami techniki, a na Księżycu planuje wybudowanie osiedla. Crudup wciela się w charyzmatycznego i niesamowicie ambitnego handlowca, który obiecuje klientom lepsze jutro. Odcinki mają trwać po 30 minut i sezon będzie liczyć 10 epizodów. W ten sam dzień na platformie zagości też "Sharper" - thriller neo-noir pełen sekretów i kłamstw, którego akcja toczy się w sypialniach, barach i salach konferencyjnych Nowego Jorku. W obsadzie Julianne Moore, John Lithgow, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton.

Skutki zmian klimatu? Oto Extrapolations

Na 24 lutego zaplanowano premierę nowego programu "The Reluctant Traveler", gdzie w rolę hosta wciela się Eugune Levy - domator, który wyrusza poza swoją strefę komfortu w podróże dookoła świata odwiedzając najpiękniejsze i najbardziej zaskakujące miejsca. To 8-odcinkowa seria, która podobnie jak pozostałe tytuły będzie debiutować w cotygodniowych odstępach na Apple TV+. Tego samego dnia pojawi się też "Liaison", czyli 6-odcinkowy thriller z Evą Green, który pokaże jak błędy z przeszłości mogą wpłynąć lub nawet zniszczyć naszą przyszłość. A wszystko to będzie oscylować wokół szpiegostwa i politycznych intryg, które zagrają przeciwko pełnej pasji i trwałej miłości. "Extrapolations", które zobaczymy 17 marca, skupi się na skutkach zmiany klimatu, które wpłynęły na życie każdego na Ziemi. A kiedy los ludzkości mierzy się z tykającym zegarem, walka między odwagą a samozadowoleniem nigdy nie była bardziej nagląca. Czy jesteśmy wystarczająco odważni, aby stać się rozwiązaniem dla własnej zguby, zanim będzie za późno? - pytają w opisie serialu twórcy.



Kiedy wróci Ted Lasso? Data premiery 3. sezonu

Reese Witherspoon i Kacey Musgraves pojawią się w "My Kind of Country" już 24 marca. To zupełnie nowe spojrzenie na program o muzyce. Jak wskazuje tytuł, sercem serii będzie muzyka country i innowacyjni artyści z zupełnie nowym podejściem do tego gatunku. Zwycięzca programu otrzyma ogromne wsparcie ze strony Apple Music w produkcji i promocji jego nagrań. 7 kwietnia pojawi sie 2. sezon musicalu "Schmigadoon!", a 15 kwietnia zobaczymy "The Last Thing He Told Me" z Hilary Swank - serial bazuje na bestsellerze New York Timesa o tym samym tytule autorstwa Laury Dave. Także kwietniu ukażą się "Jane" i 2. sezon "The Afterparty", a 12 maja zobaczymy "City on Fire". W czerwcu zadebiutuje 2. sezon "Swaggera" od reżysera Reggiego Rocka Bythewooda - program eksploruje świat elitarnych młodzieżowych klubów koszykówki, zawodników, ich rodzin i trenerów. Wiosną wróci z 3. sezonem "Ted Lasso" (na razie pokazano tylko 1 zdjęcie) oraz zadebiutuje "The Big Door Prize" z Chrisem O’Dowdem w roli głównej.