iPhone z mniejszym notchem w serialu Apple wzbudza ogrom emocji

Kto oglądał dowolny serial na platformie Apple TV+, ten prawdopodobnie zwrócił uwagę na wyidealizowany świat produktów firmy. Logo firmy (i należących do nich marek) jest tam wszechobecne - na komputerach, smartfonach, słuchawkach — podobnie jak usługi które stworzyli. A nowy sezon Teda Lasso czyni świat urządzeń Apple jeszcze piękniejszym, pokazując iPhone'a bez notcha. A może raczej: z dużo mniejszym notchem?

Czy w Ted Lasso zobaczyliśmy nowego iPhone'a? Szczerze wątpię

Internet został poruszony widokiem smartfona Apple bez charakterystycznego, spopularyzowanego przez giganta z Cupertino, dużego wcięcia. Czy to mrugnięcie okiem do fanów marki i niewinna prezentacja urządzenia, które za kilka tygodni ma trafić do sklepów? Cóż — z jednej strony, trudno to kompletnie wykluczyć. Z drugiej — napływające od kilku miesięcy plotki raczej nie pozostawiają złudzeń, że w tym roku możemy spodziewać się odejścia od "zakola". Co najwyżej iPhone 13 zaoferuje nam mniejszy notch, ale jednak będzie.

Dyskusje w internecie na temat tego smartfona nie ustają - jedni widzą w nim najnowszy model, inni po prostu prowokację i jeszcze bardziej wyidealizowany świat. Z perfekcyjnymi urządzeniami Apple na pierwszym planie — systemową tapetą i bryłą, która na pierwszy rzut oka wygląda jak iPhone 12.

Jeżeli to tylko zabawa w kotka i myszkę ze strony Apple - to nie powiem, doceniam żart. Nie wyobrażam sobie jednak, aby to było coś więcej — serial kręcony był prawdopodobnie wiele miesięcy temu, pracował nad nim cały sztab profesjonalistów i... tutaj nie ma dzieł przypadku.