Te urządzenia koszą konkurencję równo z trawą

Jeżeli jesteście właścicielami przydomowego ogrodu, wiecie zapewne bardzo dobrze zdajecie sobie sprawę, że dbanie o niego nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Większość sprzętów używanych dziś przez Polaków to bowiem urządzenia spalinowe, które nie tylko są ciężkie i nieporęczne, nie mówiąc już o tym, że ich obsługa potrafi być po prostu uciążliwa. Nie tylko trzeba pamiętać o tym, by zapewniać odpowiednią mieszankę paliwowo-olejową, ale też by odpowiednio konserwować silniki, ponieważ w innym razie czekają nas częste awarie. Dlatego też od jakiegoś czasu mówi się, że przejście na inny rodzaj zasilania jest w tym wypadku koniecznością.

Firma STIGA pokazała właśnie, w jaki sposób dbanie o ogród może być przyjemniejsze

W nowym portfolio produktowym firmy STIGA mamy cały przekrój urządzeń zasilanych akumulatorami 48 V, które można wymieniać pomiędzy poszczególnymi sprzętami. W skład tego ekosystemu wchodzą wszystkie narzędzia niezbędne do pielęgnacji zieleni - kosiarki, podkaszarki, kosy czy dmuchawy. Obok tego firma zaprezentowała także bardzo zaawansowanego technologicznie robota Stig-A, który jest w stanie sam zadbać o nasz trawnik, dzięki czemu konieczność regularnego koszenia odchodzi w zapomnienie. O tych i innych innowacjach firmy możecie posłuchać w najnowszym filmie na naszym kanale.

Materiał powstał we współpracy z firmą STIGA.