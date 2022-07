Jaki smartwatch dla seniora? Najważniejsze funkcje, cechy i modele

Smartwatche to urządzenia, które od wielu lat udowadniają swoją użyteczność. Jest to też możliwe dzięki temu, że producenci sprzętu coraz częściej profilują wybrane modele z myślą o konkretnej grupie odbiorców. Dostępne są smartwatche dla osób aktywnych sportowo (nawet ekstremalnie), powstają niezwykle eleganckie smartwatche, ale także te dla dzieci oraz dla seniorów. Ci ostatni mają bardzo konkretne potrzebne, dlatego przyjrzyjmy się, na co zwrócić uwagę wybierają smartwatch dla seniora i jakie modele są godne uwagi.

Pierwszą cechą, na którą należy zwrócić uwagę jest oczywiście sama konstrukcja smartzegarka. W odróżnieniu od większości modeli, dedykowane seniorom urządzenia muszą odznaczać się niską wagą, dużą wytrzymałością oraz odpowiednim ekranem. Nie może on być zbyt duży, bo to wpłynie na rozmiary samego smartwatcha, ale wskazany jest model oferujący najlepszy balans pomiędzy czytelnością i wymiarami wyświetlacza. Do niego jeszcze wrócimy, ale skupmy się na samej obudowie, która musi odznaczać się odpornymi materiałami i wzmocnionym szkłem na ekranie. To wszystko spowoduje, że ewentualne uderzenia i upadki nie wpłyną na działanie smartwatcha, który może okazać się niezbędny w niektórych krytycznych okolicznościach.

Na sam rozmiar zegarka wpływ ma także akumulator - te bardziej pojemne są nieco większe, ale w zamian oferują znacznie dłuższy czas pracy bez ładowania. Smartwatch dla seniora ma być przede wszystkim sposobem na szybki kontakt w każdych warunkach, a nie nieustanną pracę na najwyższych obrotach, dlatego dużo modeli oferuje nawet kilkanaście dni działania smartwatcha bez podpinania do zewnętrznego źródła energii. Sposób ładowania i podłączania też jest bardzo ważny, dlatego producenci często decydują się na najłatwiejsze i najbardziej popularne standardy, by nie komplikować użytkowania smartwatcha.

Co istotne, seniorzy decydujący się na smartwatcha nie muszą rezygnować ze stylowych, eleganckich i po prostu ładnych zegarków. Firmy produkujące dedykowane takim użytkownikom smartwatche przygotowują przeróżne warianty wielu modeli i wykorzystują wiele dostępnych materiałów do wykończenia. Dobór zegarka do garderoby nie będzie więc utrudnieniem, bo można zdecydować się na bardziej uniwersalne wizualnie modele, ale jeśli ktoś szuka czegoś bardziej eleganckiego, to również i takie modele są w sprzedaży. Duży wpływ na wygląd smartwatcha ma opaska, która dołączana jest do zestawu - często są to silikonowe lub kauczukowe paski, które są odporne na zachlapania, brud i defekty wynikające z codziennego użytkowania. Nie oznacza to jednak, że producenci zrezygnowali ze skórzanych i metalowych bransolet, jeśli wygląd takiego smartwatcha ma być bardziej formalny.

Kluczowe przy wyborze smartwatcha dla seniora będą jednak jego funkcje, a lista tych oferowanych przez smartzegarki jest naprawdę obszerna. Takie urządzenie może być używane do regularnego monitorowania niektórych funkcji życiowych, wykrywania anomalii, a także śledzenia aktywności czy snu. Wybrane modele posiadają też mnóstwo dodatkowych funkcji, które mogą okazać się wartymi uwagi bonusami. Wśród funkcji zdrowotnych smartwatchy, których nie należy traktować jako diagnozy lekarskiej, ale pozwalających odkryć pewne nieprawidłowości nieco wcześniej znajdą się stałe monitorowanie serca, ciśnieniomierz, analiza poziomu stresu, monitorowanie nawodnienia organizmu, a także czujnik upadków. Ten ostatni może automatycznie powiadomić wskazany numer albo zainicjować połączenie z numerem alarmowym, by seniorzy mogli błyskawicznie uzyskać kontakt i potrzebną pomoc. Smatwatche posiadają też dedykowane przyciski SOS umożliwiające wybranie wskazanego wcześniej numeru zaledwie jednym kliknięciem czy wysłanie wiadomości np. z lokalizacją. Wśród dodatkowych rozwiązań znajdują się tak proste, acz potrzebne opcje jak kalendarz czy dyktafon, jak również znajdowanie smartfonu czy płatności zbliżeniowe pozwalające uniknąć noszenia portfela, kart i gotówki. Nawet po zgubieniu lub kradzieży smartzegarka środki na przypisanej do niego karcie pozostaną bezpieczne, dzięki dodatkowym środkom ochronnym, jak PIN. Jeśli potrzebujecie konkretnej funkcji, możecie wybrać filtry w ofercie sklepu i wskazać np. tylko smartwatch z ciśnieniomierzem.

Wśród aktualnie oferowanych modeli na rynku można wyszczególnić kilka modeli, które zwracają na siebie uwagę z wielu powodów. Po pierwsze, będą to dostępne funkcje, wygląd i jakość wykonania. Po drugie, chodzi też o cenę, bo obecnie z łatwością możemy wybrać nie tylko te droższe warianty, ale dostępnych całkiem sporo tańszych modeli, które będą odpowiedzią na najważniejsze potrzeby użytkownika. Pośród firm produkujących smartwatche znajdują się m. in. Huawei, Garmin, Xiaomi, Samsung, Amazfit i Apple. Modele tego ostatniego producenta będą współpracować tylko z iPhone’ami i w wielu sytuacjach to właśnie Apple Watch będzie najlepszym wyborem dla użytkownika smartfona Apple. W pozostałych przypadkach mamy dość dużą dowolność, ponieważ większość modeli umożliwia parowanie smartwatcha ze smartfonami z Androidem oraz iPhone’em.

Jeżeli seniora zainteresują bardziej wytrzymałe smartwatche, jak na przykład Garmin Fenix 6X PRO, stworzone z myślą o aktywnych osobach, które stawiają praktyczność ponad wszystko inne, to nic nie stanie na przeszkodzie, by używać go z dowolnym telefonem. Jest to najdroższy model z zestawienia, więc upewnijcie się, że wszystkie jego cechy odpowiadają potrzebom użytkownika. Wśród smartwatchy Huaweia znajdziemy te dedykowane mężczyznom oraz kobietom - typowe dla płci wykończenie pozwala dobrać smartwatch wedle gustu, ale to nie odejmuje im żadnych możliwości, ponieważ specyfikacje w większości porównań będą takie same. Zwróćcie uwagę na Huawei WATCH GT 2 i Huawei WATCH GT 2 Pro, a dokonując zakupu upewnijcie się, który rozmiar koperty wybraliście. Ciekawą propozycją może być smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite z prostokątnym ekranem, który pozwoli wygodniej odczytywać powiadomienia, statystyki i inne informacje, a jego cena to niewiele ponad 300 złotych, dlatego może być najlepszym wyborem w budżetowym sektorze.

Przy zakupie smartwatcha należy zwrócić uwagę na obecność łączności LTE, która może wymagać dodatkowe karty SIM lub e-SIM, ale pozwoli na zupełnie niezależne używanie smartwatcha w sytuacji rozłączenia ze smartfonem. Wtedy również można odbierać SMS-y, i taki smartwatch ma funkcję odbierania połączeń, a także liczyć na funkcję SOS, która zadziała nawet bez aktywnej łączności Bluetooth czy Wi-Fi. Jednym z modeli z łącznością LTE jest Samsung Galaxy Watch 4 LTE 40mm, którego uniwersalny wygląd sprawia, że będzie pasować do każdego rodzaju ubioru i sytuacji. Po więcej informacji możecie sięgnąć do rankingu smartwatchy.

Alternatywą dla smartwatchy są smartbandy, czyli opaski. Są one nieco mniejsze, smuklejsze, ale oferują dużą część funkcji i cech, które posiadają smartwatcha. Opaski specjalizują się w monitorowaniu aktywności, snu i innych aspektów zdrowotnych, natomiast rozmiary opasek wpływają na rozmiar ekranu, który zazwyczaj ma dosyć ograniczone możliwości. Dlatego wyświetlana ilość informacji i rozmiar cyfr oraz liter mogą być zbyt małe - najlepszym wyjściem będzie sprawdzenie konkretnych modeli na stoiskach w sklepach, by mieć pewność, że dany model będzie spełniać swoją rolę jak należy.

