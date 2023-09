Te słuchawki zeskanują mózg i same dobiorą muzykę do nastroju

Każdy zapewne chociaż raz zmierzył się z problemem pod tytułem „nie mam czego słuchać”. Muzyczne serwisy streamingowe oferują dostęp do ogromnych zasobów w różnych gatunkach, ale czasem i tak trudno znaleźć coś dla siebie. A gdyby tak słuchawki potrafiły podejmować decyzje za nas na podstawie skanowania fal mózgowych? Na taki pomysł wpadli założyciele startupu Niura, choć inteligentne dopasowanie muzyki to zaledwie jedna zalet – głównym celem urządzenia jest wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych.

Słuchawki douszne wykorzystujące EEG

Ryan Ahmed, Shahriar Huda, Dang Nguyen i Authoy Das to kwartet ojców założycieli Niury, czyli firmy, która postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym, tworząc zdrowotne słuchawki. Wyglądają w zasadzie jak dziesiątki innych słuchawek dousznych, ale cała magia jak zwykle tkwi w szczegółowych i konstrukcji. Głównym przedmiotem zainteresowania twórców jest bowiem neuromonitoring – zabieg polegający na stymulowaniu układu nerwowego pacjenta i obserwacji jego reakcji.

U podstaw tej fascynacji leży przykra historia ojca Ryana Ahmeda – dyrektora ds. technicznych Niury – który doznał tętniaka mózgu, choć mógł go uniknąć, gdyby posiadał dostęp do środków wczesnego wykrywania choroby. Założyciele startupu podjęli się więc misji popularyzowania profilaktyki zdrowotnej, materializując ideę w formie urządzenia codziennego użytku – słuchawek dousznych. Dzięki wykorzystaniu elektroencefalografii (EEG) mogą pełnić rolę niedrogiego narzędzia do monitorowania zdrowia mózgu, mogącego potencjalnie uratować życie.

Utwory muzyczne na podstawie emocji

Słuchawki Neural trzymają rękę na pulsie dzięki EEG, czyli nieinwazyjnej metodzie diagnostycznej, pozwalającej zbadać bioelektryczną czynność mózgu. Wykazują zdolność do analizowania aktywności neurologicznej i wykrywania nieprawidłowości fal mózgowych, takich jak zawał mózgu czy krwotok. Głównym celem Niury było zmieszczenie tej technologii w urządzeniu, które można bez przeszkód nosić na co dzień przez kilka godzin. Postawiono więc na słuchawki, łącząc przyjemne z pożytecznym, a firma chce przekonać użytkowników, że urządzenie oprócz monitorowania pracy mózgu jest też w stanie badać nastroje słuchacza, a co za tym idzie – proponować mu utwory muzyczne, dopasowane do aktualnego humoru.

„Śledząc dane EEG, możemy nie tylko poprawić wrażenia dźwiękowe, ale także wykorzystać niuanse, takie jak nastrój i emocje. Te spostrzeżenia znacząco wzbogacają możliwości naszych algorytmów, umożliwiając im rekomendowanie odpowiedniej muzyki do odtworzenia w następnej kolejności na liście użytkownika” – Pari Patel, koordynatorka badań klinicznych w Niura

Słuchawki połączone są z dedykowaną aplikacją, wizualizującą dane EEG w czasie rzeczywistym i pozwalającą tym samym stale monitorować bezpieczeństwo mózgu. Te można zaś wyeksportować bezpośrednio do aplikacji Zdrowie od Apple i podpierać się nimi podczas wizyty u specjalisty.

Niura jest otwarta na współpracę i chce udostępniać autorskie rozwiązania w ramach umowy licencyjnej, by inni twórcy mogli umieszczać je w swoich urządzeniach oraz poszerzać wizję profilaktyki połączonej z rozrywką. Kolejnym kamieniem milowym jest zaś zebranie 550 tysięcy dolarów, konieczne do rozpoczęcia szerszej produkcji słuchawek wykorzystujących EEG.

