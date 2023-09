Oto najpotężniejszy laser rentgenowski na świecie. Co potrafi takie monstrum?

LCLS-II to swego rodzaju obietnica nowych odkryć w dziedzinie fizyki, chemii, biologii i innych dyscyplin naukowych. Nowy LCLS-II ma zdolność dostarczania do miliona impulsów promieni rentgenowskich na sekundę, a dodatkowo jest on 10 000 razy jaśniejszy niż inne dostępne na świecie lasery rentgenowskie.

To ogromny skok w zakresie prezentowanych przez laser parametrów: świat na poziomie molekularnym będzie mieć przed nami jeszcze mniej tajemnic, a możliwości, jakie płyną z wykorzystania tego urządzenia są przeogromne. Wszystko rozbija się o to, jakimi parametrami ma szansę się pochwalić LSLS-II.

Długość fali promieni rentgenowskich generowanych przez LCLS-II jest porównywalna do wielkości pojedynczego atomu, co pozwala na analizowanie struktury pojedynczych cząsteczek z niespotykaną wcześniej precyzją. Co więcej, promienie rentgenowskie generowane są w ekstremalnie krótkich impulsach femtosekundowych, co pozwala na "zamrożenie" ruchu cząsteczek - można to porównać do efektu "zatrzymania się" ruchu obiektu przez wystawienie go na działanie lampy stroboskopowej. To otwiera przed naukowcami niesamowite możliwości obserwacji reakcji chemicznych w czasie rzeczywistym oraz badania zjawisk kwantowych, takich jak nadprzewodnictwo. To akurat będzie niezwykle przydatne z uwagi na ostatnie przełomy w zakresie uzyskania nadprzewodników działających także w znacznie bliższych nam na co dzień temperaturach.

Jednak to nie wszystko, co czyni LCLS-II wyjątkowym. Laser ten generuje zarówno "twarde" jak i "miękkie" promieniowanie rentgenowskie, co pozwala badaczom analizować różnorodne obiekty na różnych poziomach, od małych cząsteczek po materiały kwantowe. Tym samym, LCLS-II jest niezwykle uniwersalnym narzędziem w rękach naukowców.

Czym jest twarde i miękkie promieniowanie rentgenowskie?

Podział promieni rentgenowskich na miękkie i twarde wynika wprost z tego, jaką energią się one charakteryzują:

Twarde promieniowanie rentgenowskie:

Długość fali twardego promieniowania rentgenowskiego wynosi zwykle od około 0,01 do 0,1 nanometra (nm).

Składa się z krótszych fal o wyższej częstotliwości.

Jest zdolne do głębokiego przenikania przez materiały i ciała, w tym przez kości.

Jest często używane w medycynie do obrazowania struktur wewnętrznych, takich jak kości i narządy wewnętrzne, w diagnostyce rentgenowskiej i tomografii komputerowej.

Miękkie promieniowanie rentgenowskie:

Zazwyczaj mieści się w zakresie od około 0,1 do 10 nanometrów (nm).

Składa się z dłuższych fal o niższej częstotliwości.

Jest mniej zdolne do przenikania przez materiały i ciała niż promieniowanie twarde.

Jest bardziej pochłaniane przez miękkie tkanki, takie jak mięśnie i tkanka tłuszczowa.

Jest stosowane w radiologii miękkiej do badania miękkich tkanek i narządów, takich jak płuca, mięśnie, układ pokarmowy itp.

Modernizacja LCLS-II obejmowała także wyposażenie go w zaawansowane krioplanty, które utrzymują ekstremalnie niskie temperatury w czasie pracy. Urządzenie to zostało wyposażone w parę undulatorów do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego oraz detektory i czujniki, które umożliwiają szybkie i dokładne rejestrowanie danych. Naukowcy na całym świecie już zacierają ręce z niecierpliwości.

Złożenie wniosków dotyczących dostępu do tego urządzenia staje się dla nich priorytetem, ponieważ na świecie jest niewiele tego typu laserów, a ten jest absolutnie wyjątkowy na tle innych dostępnych instalacji.Dodatkowo, z LCLS-II stajemy przed nową erą badań naukowych, która przyniesie niezwykłe odkrycia i pozwoli nam poznać nasz świat z zupełnie innej strony. Modernizacja tego lasera okazała się więc niezwykle udana i co bardzo istotne: stanowi obietnicę zupełnie fascynujących odkryć w kwestii zjawisk, które do tej pory były poza zasięgiem wzroku naszych naukowców.