Samochody zyskają nową funkcję, wszystko dzięki Google

Źródło: Depositphotos

We współczesnych czasach miliony użytkowników każdego dnia korzystają z Androida w swoich samochodach. Ludzie robią to poprzez integrację telefonu z systemem głównym (Android Auto) lub przez wbudowany system operacyjny (Android Automotive OS). Google regularnie wprowadza aktualizacje mające na celu usprawnić działanie aplikacji.

Mniej więcej wczoraj mogliśmy się dowiedzieć, że za horyzontem pojawiła się nowa opcja. Wprowadzona zmiana narzuci pewne ograniczenia dotyczące funkcji aplikacji i ich zachowania w określonych środowiskach.

Aby lepiej zrozumieć nadchodzące nowości, należy wiedzieć, że zakres aplikacji dystrybuowanych za pośrednictwem Google Play do użytkowników Android Auto i Automotive jest niewielki. Google na szczęście powoli zaczyna zmieniać podejście otwierając się na coraz większy zakres oprogramowania. Wiadomo, że wśród nich mają znaleźć się te odpowiedzialne za przesyłanie wiadomości i VoIP.

W katalogu aplikacji Android Auto ma pojawić się nowa kategoria “Komunikacja”. Ma ona obejmować znane już aplikacje do przesyłania wiadomości, jak i nowe aplikacje VoIP. Te ostatnie umożliwiają prowadzenie połączeń głosowych. W praktyce to korzystanie z usług np. z WhatsAppa lub Zooma bezpośrednio z komputera pokładowego auta. Aktualnie w Android Auto aplikacje do przesyłania wiadomości ograniczają się do funkcji odczytywania wiadomości na głos za pomocą zamiany tekstu na mowę oraz wysyłania odpowiedzi głosowych.

Większy komfort i bezpieczeństwo

Źródło: Unsplash @danielcgold

Wprowadzenie aktualizacji bez wątpienia wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa. Kierowca za pomocą określonych komend głosowych mógłby odebrać połączenia, czy np. odpowiedzieć na smsy, używając samych słów. Takie rozwiązanie mogłoby ściągnąć z barków kierującego ciężar. Zamiast rozkojarzać się za kierownicą w pełni skupiałby się na jeździe, wydając określone komunikaty głosowe. Oczywiście oprogramowań typu VoIP jest naprawdę wiele i każde z nich oferuje nieco odmienne możliwości. Nie podlega jednak wątpliwością, że zmiany te są jak najbardziej na plus i wiele osób posiadających samochody będzie z nich zadowolona.

Choć Google nie podał oficjalnej daty wprowadzenia aktualizacji, to ma to nastąpić już wkrótce. Można jednak podejrzewać, że będzie miało to miejsce jeszcze w tym roku.