Te gry na smartfona robią wrażenie! Najlepsze produkcje na wakacyjne podróże

Granie na smartfonie to już codzienność. Rynek gier mobilnych przeszedł niezwykłą ewolucję – dziś na smartfonach znajdziemy znacznie więcej niż tylko proste gry na zabicie czasu. Wysokiej jakości produkcje, które potrafią wycisnąć maksimum mocy z urządzeń, są na wyciągnięcie ręki. POCO F6 Pro to prawdziwy mocarz wśród smartfonów, którego poddałem testom z najbardziej wymagającymi grami na Androida. Jak poradził sobie w praktyce?

POCO F6 Pro: smartfon z najwyższej półki, który zadowoli nawet najbardziej wymagających

Poco F6 Pro to nowoczesny smartfon, który wyróżnia się parametrami z najwyższej półki, co bezpośrednio przekłada się na zaawansowane możliwości w codziennym użytkowaniu. Wyposażony w potężny procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz aż do 16 GB pamięci RAM, zapewnia płynne i bezproblemowe działanie nawet przy najbardziej wymagających grach i aplikacjach. Ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz gwarantuje niezwykłą jakość obrazu, doskonałe odwzorowanie kolorów oraz wyjątkową płynność, co sprawia, że oglądanie filmów, przeglądanie zdjęć czy granie w gry staje się prawdziwą przyjemnością. A jasność do 4000 nitów pozwala cieszyć się smartfonem nawet podczas słonecznych, wakacyjnych, dni.

Poco F6 Pro oferuje kilka opcji wbudowanej pamięci. Największa z nich to aż 1 TB UFS 4.0 pamięci wewnętrznej, co umożliwia przechowywanie dużej liczby plików, zdjęć, filmów oraz aplikacji bez konieczności korzystania z chmury czy regularnego tworzenia kopii zapasowej. Wszystko to wzbogaca pojemna bateria o pojemności 5000 mAh wspierana przez szybkie ładowanie 120W. Ten zestaw pozwala na długotrwałe korzystanie ze smartfona bez obaw, że zabraknie nam prądu i zostaniemy odcięci od naszych danych.

Nie tylko wydajność, ale i piękne zdjęcia niezależnie od warunków oświetleniowych!

Jednym z najbardziej imponujących elementów Poco F6 Pro jest jego zaawansowany system aparatów. Główny obiektyw 50 MP, wspierany przez ultraszerokokątny 8 MP oraz makro 2 MP, umożliwiają wykonywanie profesjonalnych zdjęć i nagrań wideo w wysokiej jakości, niezależnie od warunków oświetleniowych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) pozwala na automatyczną optymalizację zdjęć, dostosowując ustawienia, takie jak balans bieli, kontrast, ekspozycja oraz saturacja do sceny, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Funkcja Ultra Night zapewnia doskonałą jakość zdjęć nocnych, redukując szumy i poprawiając szczegóły, dzięki czemu nocne fotografie stają się wyraźne i pełne życia.

Spektakularny smartfon do zadań specjalnych

Granie mobilne ma wiele twarzy. Istnieją mniej wymagające tytuły oraz takie, które naprawdę potrafią zmusić smartfony do ciężkiej pracy. Osobiście preferuję te drugie – i tutaj POCO F6 Pro stanął przed poważnym wyzwaniem. Szybko okazało się jednak, że Snapdragon 8 drugiej generacji w połączeniu z układem graficznym Adreno tworzą duet, któremu niestraszne są nawet najbardziej wymagające gry. Doskonałe wrażenia potęguje wysokiej jakości ekran AMOLED, oferujący odświeżanie 120 Hz i rozdzielczość 3200x1440 px.

O ile jednak sama specyfikacja robi ogromne wrażenie, to wiele urządzeń udowodniło, że z grami radzi sobie znakomicie tylko przez chwilę. Wszystkiemu winien brak odpowiedniego chłodzenia. Tutaj nie musimy się tym przejmować – bowiem technologia Liquid Cool 4.0. wraz ze specjalnym trybem dla graczy dbają o to, by smartfon był w pełni mocy niezależnie od tego jak długo gramy i w jak wymagające tytuły. A sprawdziłem go w bojach przy tych najpiękniejszych i najbardziej wymagających produkcjach dostępnych na Androida!

5 gier, które wyciskają ze smartfonów ostatnie poty. Dla Poco F6 Pro to nie problem!

Dzisiaj przedstawiam w pełni subiektywny wybór najciekawszych produkcji, które nie tylko wciągają, ale także wyciskają ze smartfonów ostatnie poty.

XCOM 2 Collection

"XCOM 2" na Androida to taktyczna gra strategiczna, będąca kontynuacją popularnej serii "XCOM". Gracz wciela się w rolę dowódcy tytułowej organizacji, której zadaniem jest walka z inwazją obcych na Ziemię.Gra opiera się na turowym systemie walki, gdzie kluczową rolę odgrywa odpowiednie planowanie i dobór strategii. Każda jednostka ma unikalne umiejętności i sprzęt, które można rozwijać i ulepszać w miarę postępów w grze.

Gra od samego początku urzeka ciekawie napisaną historią i niebanalnymi scenariuszami misji. Świetnie zaprojektowane mapy, różnorodne środowiska oraz dynamiczne wydarzenia tworzą immersyjne doświadczenie. Oprawa graficzna oraz interfejs wersji androidowej zostały idealnie dostosowane, oferując wygodną i wciągającą rozrywkę na wiele godzin. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się duży, wysokiej jakości, ekran POCO F6 Pro, na którym wszystko prezentuje się przepięknie. I mimo tego, że sporo lokacji jest dość ciemnych – jasność na poziomie 4000 nitów sprawia, że nie stanowi to dla nas większego problemu nawet za dnia!

Genshin Impact

"Genshin Impact" to prawdziwy fenomen! Popularne action RPG od studia miHoYo stało się hitem, przyciągając miliony graczy z całego świata. Gra przenosi nas do uniwersum Teyvat, wypełnionego magicznymi krainami, różnorodnymi postaciami i tajemniczymi artefaktami. Główna fabuła koncentruje się na poszukiwaniu zaginionego rodzeństwa naszego bohatera, co gwarantuje wiele godzin wciągającej i emocjonującej zabawy.

Grafika w "Genshin Impact" budzi podziw od pierwszego spojrzenia. Pięknie zaprojektowane krajobrazy, szczegółowe modele postaci i dynamiczne efekty specjalne sprawiają, że gra jest wizualnie oszałamiająca. Wisienką na torcie jest znakomita muzyka, która dodatkowo potęguje wrażenia. A ta doskonale brzmi na dwóch wbudowanych w urządzenie głośnikach, które oferują wysokiej jakości dźwięk niezależnie od sytuacji. Otwarty świat budzi podziw, ale nawet jego długie przemierzanie dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia POCO F6 Pro nie stanowi najmniejszego problemu!

Grid Autosport

Fani wyścigów samochodowych nie mogą przejść obok tej produkcji obojętnie! "GRID Autosport" to perełka od Codemasters, która przenosi doświadczenie konsolowych wyścigów na urządzenia mobilne. Gra od samego początku oczarowuje bogatym wyborem samochodów i tras, oferując realistyczne doznania dzięki wysokiej jakości grafice i zaawansowanemu modelowi fizyki.

Tym, co wyróżnia "GRID Autosport" na tle konkurencji, jest bez wątpienia realistyczne podejście do wyścigów i precyzyjne odwzorowanie samochodów. Produkcja oferuje również kilka opcji sterowania: od wirtualnych przycisków na ekranie, przez wychylanie urządzenia, aż po wsparcie dla zewnętrznych kontrolerów. Gra od razu robi wrażenie swoją imponującą grafiką: wysokiej jakości tekstury, realistyczne oświetlenie i płynne animacje prezentują się znakomicie – szczególnie na wysokiej jakości ekranie POCO F6 Pro. Tutaj do głosu dochodzi także odświeżanie 120Hz, które przy tak dynamicznym gameplayu odgrywa pierwsze skrzypce!

Pokemon GO

"Pokémon GO" to fenomen, którego wielu z was pewnie nie trzeba przedstawiać. Gra zadebiutowała w 2016 roku i zrobiła wówczas furorę. Od tego czasu wiele się zmieniło – i chociaż może nie wygląda na najbardziej wymagającą produkcję mobilną, wymóg stałego połączenia z siecią i wykorzystania GPS sprawia, że gra potrafi dać w kość każdemu smartfonowi. Dla POCO F6 Pro to jednak nie problem – gra działa nie tylko bezproblemowo, ale duża bateria w smartfonie pozwala cieszyć się rozgrywką przez wiele godzin bez konieczności sięgania po ładowarkę. Ale spokojnie – nawet jeśli zapomnisz naładować smartfon to nic wielkiego się nie stanie. W zaledwie 19 minut będziesz mógł naładować urządzenie do pełna dzięki szybkiemu ładowaniu 120W!

To doskonała produkcja, którą warto zabrać na wakacyjne przygody, bo kto wie... może akurat będziecie mieć niepowtarzalną szansę na złapanie regionalnych, egzotycznych Pokémonów, których nie znajdziecie w swojej okolicy?

Diablo Immortal

Ostatnią z gier jest produkcja, która w okolicy premiery wywołała niemałe zamieszanie. "Diablo Immortal" to pierwsza produkcja z tej serii wydana na urządzenia mobilne – efekt współpracy Blizzard Entertainment z NetEase. Fabularnie jest ona pomostem między wydarzeniami z uwielbianych drugiej i trzeciej części.

"Diablo Immortal" kładzie ogromny nacisk na eksplorację i intensywne starcia z potworami, oferując naprawdę rozbudowane lokacje, które przemierza się jednak z przyjemnością. Gra urzeka wysokiej jakości grafiką, zwłaszcza gdy uruchomimy ją na najwyższych detalach. Co ważne – duża jasność ekranu POCO F6 Pro pozwala cieszyć się zabawą podczas słonecznych dni. Realia ciemnych lochów będą widoczne nawet podczas słonecznego dnia! Konstrukcja świata, efekty wizualne i perfekcyjne operowanie światłem sprawiają, że trudno od niej oderwać wzrok. Co więcej, jest to produkcja, przy której możemy bawić się zarówno w pojedynkę, jak i z innymi graczami. Dzięki temu możemy przeżywać tę epicką przygodę razem z przyjaciółmi!

Do pracy, do grania, do zdjęć i… na co dzień. POCO F6 Pro to wszechstronny smartfon na każdą okazję!

POCO F6 Pro to smartfon wielozadaniowy, który nie boi się żadnych wyzwań. Trwała konstrukcja napakowana najwyższej jakości podzespołami daje ogrom możliwości. Pojemna bateria i szybki procesor zapewniają wiele godzin stabilnej pracy niezależnie od tego, czy chodzi o gry, pracę biurową, robienie wysokiej jakości zdjęć, komunikację czy przeglądanie internetu.

Jeżeli zatem szukacie dobrego kompana na wakacyjny wypad, który umili Wam chwile lenistwa i nie zawiedzie w kluczowych momentach - to może być strzał w dziesiątkę.

Wpis powstał przy współpracy z marką POCO