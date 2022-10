Jakie filmy znikną z Netfliksa?

Z niektórymi tytułami będziemy musieli się naprawdę spieszyć, ponieważ kilkanaście produkcji zniknie już 1 listopada. Wśród nich są takie klasyki jak "Legenda Zorro" czy "Big Lebowski". Jeżeli planowaliście zobaczyć film "Steve Jobs" z Michaelem Fassbenderem jako tytułowa postać, to on również zniknie z Netfliksa razem z "Egzorcystą", "Gnijącą panną młodą" i "Prestiżem". Może jednak zdążycie zorganizować sobie halloweenowy seans, zanim się pożegnamy z tymi filmami, bo dla niektórych mogą to być najlepsze przykłady produkcji na taką porę.

W późniejszej części listopada będziemy musieli pogodzić się z usunięciem z Netfliksa całej sagi Jasona Bourne'a, ale na zobaczenie jej mamy jeszcze czas do połowy miesiąca. Odrobinkę wcześniej Netflix straci "Spider-Man: Homecoming", czyli pierwszy solowy film z Człowiekiem Pająkiem, w którego wcielił się Tom Holland. Horror "Slender Man" nie został tak dobrze przyjęty, jak niektórzy by tego oczekiwali, ale może w ramach tzw. guilty pleasure na jesienną aurę może być niezłym pomysłem na seans, więc informujemy, że czas macie zaledwie do 10 listopada na ewentualny seans. Przestrzegamy jednak, że na Filmwebie średnia ocen wynosi 3,5, a na IMDb jeszcze niższa, bo 3,2. Może więc to być najstraszniejszy film, jaki zobaczycie w Halloween;)

Serial TVP zniknie z Netfliksa

Kilkukrotnie wspominaliśmy o zakończeniu bliskiej współpracy TVP z Netfliksem i co rusz widzimy tego efekty. Pod koniec listopada z oferty giganta znikną "Dziewczyny ze Lwowa", czyli produkcja TVP opowiadająca o czterech Ukrainkach starających się ułożyć sobie życie w Polsce. Również w drugiej części listopada z Netfliksa usunięte będą m. in. "Zwierzęta nocy", w których wystąpili Jake Gyllenhaal i Amy Adams, a także "Safe House", "Ouija: Narodziny zła" oraz klasyk "Gliniarz w przedszkolu". Ten ostatni to komedia z 1990 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej, jako tajny agent działający pod przykrywką w... przedszkolu.

Pełna lista usuwanych filmów z Netfliksa w listopadzie