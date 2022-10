Stranger Things to jeden z największych hitów Netfliksa, ale pod jednym względem wyprzedza wszystkie inne produkcje. To wokół Stranger Things powstało najwięcej produktów, gadżetów, merchu itd. Wisienką na torcie jest Sklep Stranger Things Store w Paryżu, który odwiedziliśmy.

Stranger Things Store znajduje się relatywnie niedaleko od Łuku Triumfalnego, a w drodze do sklepu napotkamy jeszcze inną atrakcję dla fanów filmów i seriali, bo chwilę wcześniej na trasie znajduje się Disney Store. Sklep Stranger Things otwarto w okolicy premiery 4. sezonu serialu na Netfliksie w czerwcu tego roku i jest on określany mianem pop-up store, co oznacza, że nie będzie tam na stałe. Trudno przegapić jednak jego obecność z zewnątrz, gdyż nad wejściem znajdują się naprawdę spore szyldy, które przyciągają uwagę przechodniów. Sklep przygotował się też na wypadek zbyt dużej liczby chętnych do odwiedzenia sklepu - oprócz ochrony jest także ktoś odpowiedzialny za przywitanie gości i ewentualne wstrzymywanie ich przed wejściem, jeśli w środku będzie zbyt tłoczno.

Stranger Things Store w Paryżu - odwiedziliśmy wyjątkowy sklep

Już na wstępie jesteśmy zassani przez klimat Stranger Things, bo przebywając w przedsionku można odnieść wrażenie, że jesteśmy wewnątrz czołówki serialu. Czarne ściany z kontrastującym czerwonym napisem i oświetleniem sprawiają, że od razu można poczuć tę atmosferę - niemal każdy grzecznie i cierpliwie ustawia się w kolejkę do zdjęcia, bo wszyscy są chcą mieć taką pamiątkę. Moment później cofamy się w czasie, ponieważ pierwszym pomieszczeniem, które odwiedzimy jest wnętrze inspirowane domem Joyce. Na ścianie znajdziemy litery alfabetu z lampkami, kanapę, stół z ulubioną grą chłopaków, a wokół rozstawione są regały albo z gadżetami nawiązującymi do serialu, albo z tematycznymi rekwizytami.

Stranger Things Store to nie tylko sklep - to pewne doświadczenie

Nie zabrakło też pomieszczenia Arcade'owego, gdzie rzeczywiście udostępnione zostały automaty do gier, a całość wystrojem przypomina takie miejsca z lat 80. To chyba najbardziej klimatyczna część całego sklepu, ze względu na inne oświetlenie, rekwizyty, automaty i kolorystykę. Co ciekawe, po jednej stronie zamiast klasycznych regałów stoją konstrukcje przypominające automaty, ale pełniące rolę wieszaków. Twórcy i designerzy przygotowali naprawdę nie lada atrakcję, tym bardziej że to właśnie tutaj znajdują się jedne z lepszych gadżetów dla fanów - najfajniej wyglądające czapki, t-shirty, longsleevy i nie tylko. I choć może się wydawać, że to wszystko, co czeka na fanów, to tuż za zaułkiem znajduje się sekcja, która od razu przywodzi na myśl finał 3. sezonu z laboratorium. Wokół nie brakuje kolejnej dawki gadżetów, w tym pluszaków Demogorgona, które są przewspaniałe.

Gadżety? Niektóre są świetne, inne nie zapadają w pamięć

Mijając ściankę z gadżetami z galerii handlowej Starcourt możemy przejść do schodów prowadzących na dół. Tutaj nie przygotowano już żadnych tematycznych pomieszczeń czy scenek, lecz po prostu zorganizowano stuprocentowy sklepik. Gadżetów nie brakuje, bo są wszystkie typowe elementy garderoby czy zabawki, jak pasek do zegarka, kubki, chusty, skarpetki, magnesy, przypinki, plecaki, naklejki, naszywki i wiele więcej. Czy znalazłbym coś dla siebie? Tutaj sprawa się trochę komplikuje, bo te najciekawsze i po prostu najfajniejsze gadżety były wyceniane na poziomie powyżej 25 euro. Jeden z kubków, który bardzo mi się spodobał i pasowałby do mojej kolekcji, kosztował 39 euro, a plecak czy bluza z ciekawszym wzorem niż klasyczny napis to wydatek rzędu nawet 50 czy 70 euro. Jest naprawdę drogo i nawet za niewielkie drobiazgi należałoby zapłacić po kilka euro, czy przy obecnym kursie oznacza spore kwoty.

Co jeszcze można kupić w sklepie Stranger Things Store?

Wychodząc ze sklepu zorientowałem się, że na jednym z regałów czekają na fanów płyty winylowe oraz CD z muzyką z serialu, co jest miłym akcentem, ponieważ właśnie Stranger Things posiada chyba najbardziej rozbudowaną i zróżnicowaną ofertę tego typu wydań. Nie inaczej było w przypadku serialu na Blu-ray, bo sprzedawany był w opakowaniach przypominających kasety VHS, ale takich wersji poza USA raczej nie uświadczymy. Po wyjściu na zewnątrz można raz jeszcze zerknąć na wystawę na witrynie, gdzie znajdują się manekiny przebrane za postacie z serialu. Niby nic wielkiego, ale fanom na pewno się to spodoba. Szkoda tylko, że takie atrakcje nie czekają na nich w wielu miastach świata, lecz w kilku miejscach wokół globu, m. in. w Chicago czy Tokio. Ten w Paryżu jest najbliżej nas i jeśli będziecie mieli okazję albo jesteście wielkimi fanami, to na pewno warto zajrzeć do środka i poczuć tę atmosferę.