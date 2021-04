TCL szykuje drukowane panele OLED

Na łamach serwisu TechRadar, szef europejskiego działu rozwoju produktów – Marek Maciejewski poinformował, że TCL obecnie intensywnie pracuje nad technologią drukowania paneli OLED, która może być pod wieloma względami znacznie lepsza od tej stosowanej przez LG. Koreańska spółka jest obecnie monopolistą jeśli chodzi o technologię OLED, dostarcza swoje panele do telewizorów takich producentów jak Panasonic, Philips oraz Sony, a także ma bogatą ofertę własnych modeli. Konkurencja intensywnie pracuje jednak nad podobnymi rozwiązaniami, Samsung ma swoje QD-OLED, a TCL zamierza produkować matryce OLED metodą druku.

Takie rozwiązanie ma mieć szereg zalet względem metody produkcji opatentowanej przez LG. Przede wszystkim niższe będą koszty produkcji. Szacuje się, że może to zaowocować telewizorami tańszymi nawet o 15-25%. W praktyce najtańsze modele telewizorów OLED mogłyby wtedy kosztować wyraźnie poniżej 4000 PLN. Metoda druku jest też dokładniejsza i ma wyższą skuteczność, przez co powstaje mniej odpadów. Nad podobnym rozwiązaniem pracują podobno wszyscy producenci telewizorów. Pomimo, że powszechnie uważa się standard MicroLED za przyszłość telewizorów to wygląda jednak na to, że OLED może być tańszym, a równie dobrym pod względem jakości obrazu rozwiązaniem. TCL chce też oferować znacznie większe panele, obecnie LG ogranicza się do ekranów 88 cali, podczas gdy Samsung ma np. w ofercie telewizory MicroLED o przekątnych 98 i 110 cali. TCL również chce wejść w ten segment i oferować ekrany OLED o przekątnej powyżej 100 cali.