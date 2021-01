LG Display bije rekordy

LG Display może pochwalić się świetnymi wynikami sprzedaży w ostatnim kwartale 2020 roku. Przychody przekroczyły 6 miliardów USD, a zysk netto 550 mln USD, co w porównaniu do zysku 10 mln USD w 3. kwartale czy straty 1,6 mld USD w analogicznym okresie roku poprzedniego jest nie lada wyczynem. Duża w tym zasługa cały czas dużego popytu na ekrany LCD spowodowanego pracą zdalną. Nie bez znaczenia jest też znacznie większa produkcja paneli OLED, fabryka w Chinach pozwoliła zwiększyć dostawy o 50%, do 1,6 mln paneli tylko w jednym kwartale. Docelowo w 2021 roku LG chce wprowadzi do sprzedaży 7-8 mln paneli OLED, a że jest jednym ich producentem dla telewizorów, to powinno się to bez problemu udać.

Tym bardziej, że swoje telewizory OLED zapowiadają kolejni producenci, a samo LG szykuje specjalną, tanią serię A1. By jednak nabrać pewnej perspektywy, w 2020 roku sprzedano około 217 milionów telewizorów, co jest niewielkim spadkiem w stosunku do 2018 roku. W bieżącym roku według szacunków analityków na rynek może trafić ponad 220 mln sztuk, między innymi z racji nadchodzących igrzysk olimpijskich w Tokio (o ile dojdą one do skutku). Bardzo mocno (o 30%) wzrosła też sprzedaż dużych ekranów, od 65 cali wzwyż, co nie powinno dziwić, bo ich ceny są coraz bardziej atrakcyjne. Na tym tle jednak wyraźnie widać, że OLED to tylko nisza, nawet jak na rynek trafi 8 mln takich telewizorów, to reszta czyli 210 mln to ekrany LCD.