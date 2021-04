OLED zdobywa coraz większą popularność

Na początku roku LG pochwaliło się, że w 4. kwartale 2020 wyprodukowali ponad 1,6 miliona paneli OLED, a w całym 2021 roku będzie to około 7-8 milionów sztuk. Nadal na tle sprzedaży telewizorów LCD to tylko niewielki procent, ale nie ma wątpliwości, że sprzedaż bardzo szybko rośnie. Produkcję pozwoliła natomiast zwiększyć nowa fabryka w Chinach, która rozpoczęła już pracę pełną parą. Jako, że LG jest praktycznie jedynym na świecie producentem dużych paneli OLED, to właśnie z ich fabryk wyjeżdżają wyświetlacze, które później kupujemy w telewizorach LG, Sony, Panasonica czy Philipsa.

Teraz do tego zestawienia dołączy również Samsung, którego marketing od lat skupiał się na tym, aby deprecjonować zalety technologii OLED. Koreański gigant jest też jednym z największych producentów paneli AMOLED, wykorzystywanych w smartfonach. Takie wyświetlacze powstają w całkiem innym procesie technologicznym, który jednak nie nadaje się do skalowania do większych przekątnych. Dlatego Samsung pracował nad własnym rozwiązaniem – QD-OLED ale wygląda na to, że nie wszystko idzie zgodnie z planem.