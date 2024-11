Oto nowe telewizory TCL NXTFRAME (A300 / PRO). Niezła sztuka

TCL zaprojektował serię telewizorów NXTFRAME, które odpowiadają na te potrzeby. Modele te (poprzez wbudowane galerie) ułatwiają wyświetlanie na nich reprodukcji znanych dzieł sztuki — obrazów Moneta czy Van Gogha. Urządzenie automatycznie staje się częścią wystroju, jest wtedy już nie tylko narzędziem do oglądania filmów, seriali, czy grania. Wspomniane dzieła można zmieniać w zależności od nastroju czy okazji.

Reklama

Ważnym elementem telewizorów tej serii jest ekran. Wyposażony w matową powłokę antyrefleksyjną eliminuje problem odbić światła, co pozwala na wyraźne odwzorowanie detali nawet w jasnych pomieszczeniach. Jednak obraz to tylko jedna strona medalu – telewizory NXTFRAME PRO zostały zaprojektowane z myślą o kompleksowym doświadczeniu audiowizualnym. W zestawie znajduje się bezprzewodowy soundbar oraz subwoofer, opracowane we współpracy z Bang & Olufsen. Ceniony producent sprzętu audio zadbał o precyzyjne dostrojenie dźwięku, dzięki czemu oglądanie filmów czy słuchanie muzyki ma być absolutną przyjemnością. Technologie Enhanced Dialogue Mode czy BeoSonic, pozwalają dostosować charakterystyki dźwięku do indywidualnych preferencji.

Seria NXTFRAME to (co ciekawe) także odpowiedź na potrzeby graczy i miłośników dynamicznych treści. Telewizory obsługują rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania do 240 Hz i rozwiązania poprawiające płynność ruchu, co czyni je wszechstronnym wyborem zarówno do gier, jak i sportowych transmisji. Bo przecież nie samą sztuką człowiek żyje.

Z punktu widzenia codziennego użytkowania liczy się także ergonomia. Producent zadbał o takie detale, jak ruchomy stojak z możliwością łatwego poprowadzenia kabli, co ułatwia przenoszenie telewizora między pomieszczeniami. Nie bez znaczenia są także ekologiczne akcenty — pilot został wykonany z włókien herbacianych — a to akurat dosyć miły akcent.

Zaawansowane technologie mogą jednocześnie podnosić komfort życia, dostosowywać się do różnych potrzeb użytkownika i wprowadzać element estetyki do codziennego otoczenia. To urządzenie, które wychodzi poza tradycyjne rozumienie roli telewizora w domu.