98-calowy TV czy smart-okulary. TCL wymiata na IFA 2022

TCL to marka, która coraz bardziej na rozpycha się łokciami na rynku. Podczas targów IFA w Berlinie chińska firma zaprezentowała kilka naprawdę interesujących nowości. Co mogliśmy zobaczyć w stolicy Niemiec?

Zacznijmy od dania głównego. 98-calowe TV!

Najbardziej elektryzującą zapowiedzią był 98-calowy telewizor TCL QLED 98C735 z linii XL Collection. To spektakularnie duże TV może pochwalić się technologią Quantum Dot, wysoką jasnością ekranu, strefowym wygaszaniem oraz wysokim kontrastem oraz - według producenta - tytułem największego ekranu Mini LED na świecie. TV na żywo prezentuje się naprawdę zjawiskowo i jest kolejnym potwierdzeniem tezy, że nie ma czegoś takiego jak “za duży telewizor”. To również dowód na to, że TCL ma bardzo duży potencjał, który prężnie rozwija.

TCL zajmuje pewne stanowisko na rynku Mini LED

Podczas targów w Berlinie, chińska firma pokazała również Mini LED 4KC835, który zapewnia imponujący efekt HDR oraz obsługuje dźwięk Dolby Atmos. Jak informuje sam producent, model ten został doceniany przez jurorów EISA.

Podobnym wyróżnieniem z obecnych na IFA 2022 telewizorów może pochwalić się LCD serii C735 z technologią QLED i odświeżaniem na poziomie 144 Hz, co sprawia, że jest to naprawdę porządna propozycja dla graczy. Muszę jednak przyznać, że osobiście największą niespodzianką okazał się dla mnie 136-calowy ekran kinowy 4K, chociaż bez dwóch zdań nie jest to ekran stworzony do oglądania treści z bliskiej odległości - wtedy możemy zauważyć sporo pikseli i czuć ciepło, jakie emituje wyświetlacz. Wątpię jednak, żeby ktokolwiek oglądał treści na niemal 140-calowym ekranie siedząc stricte przed nim - a w innych scenariuszach sprawdza się fenomenalnie.

Nowy flagowy soundbar

Nie samymi telewizorami TCL żyje. Inną zaprezentowaną nowością był nowy flagowy soundbar RAY-DANZ X937U, który potrafi automatycznie skalibrować dźwięk, uwzględniając przy tym szereg zmiennych. Producent chwali się, że głównymi funkcjami nowego soundbara są: technologia RAY-DANZ, zaawansowany reflektor akustyczny, system dźwiękowy 7.1.4, Dolby Atmos, DTS:X, maksymalna moc dźwięku na poziomie 1020 W oraz współpraca z asystentami Google i Alexa od Amazona czy Apple AirPlay. Warto również wspomnieć, że w zestawie otrzymujemy subwoofer i dwa głośniki efektowe, które możemy połączyć bezprzewodowo.

Smart-okulary. Jedna z największych ciekawostek

Czymś z pewnością zaskakującym są okulary TCL NXTWEAR S. Gadżet został wyposażony w dwa ekrany Micro OLED o rozdzielczości 1080p z dwiema soczewkami i gwarantuje wrażenia, jakbyśmy widzieli 140-calowy ekran oddalony o 4 metry. Głośniki - podobnie jak w headsetach VR - znajdują się nad uszami, a głośność możemy regulować pokrętłem przy lewej skroni. W prawym zauszniku mamy za to “centrum dowodzenia” w kwestii jasności i trybów 2D/3D.

Okulary są zaskakująco wygodne, chociaż osoby z wadą wzroku, noszące okulary, nie będą w stanie nałożyć gogli TCL na okulary korekcyjne. Nie ma tutaj jednak żadnego zaskoczenia - mimo wszystko całość wypada naprawdę dobrze. Co więcej, można je bezproblemowo połączyć ze smartfonem, laptopem, czy nawet konsolą. Dzięki temu oglądanie filmów w podróży stanie się dużo bardziej ekskluzywne i przyjemne, a praca będzie zdecydowanie bardziej dyskretna.

AGD od TCL? Czemu nie

Kolejnym segmentem, w którym chińska firma zaliczyła spory progres, jest AGD. Podczas IFA 2022 pokazano nową serię klimatyzatorów FreshIN, które potrafią pobierać świeże powietrze z zewnątrz, zapewniając odpowiedni poziom tlenu i wilgotności w pomieszczeniu. Pokazano również nagradzane oczyszczacze powietrza Breeva Pro 700P i 400P, a nawet pralki z klasą energetyczną „A”, dysponujące programem umożliwiającym usuwanie bakterii z ubrań za pomocą gorącej pary.

Nowi ambasadorzy marki. Fenomenalni piłkarze dołączają do drużyny TCL

TCL przy okazji ogłosiło czterech nowych ambasadorów marki, jakimi są: Raphael Varane (środkowy obrońca, Francja, Manchester United), Phil Foden (pomocnik, Anglia, Manchester City), Rodrygo Goes (skrzydłowy, Brazylia, Real Madryt) oraz Pedri (pomocnik, Hiszpania, FC Barcelona). Wielokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów oraz zwycięzca Mistrzostw Świata, wschodząca gwiazda angielskiej piłki, fenomenalny i perspektywiczny Brazylijczyk oraz niezwykle utalentowany pomocnik, który w wyjątkowo młodym wieku zdołał przedrzeć się do głównego składu Blaugrany i reprezentacji Hiszpanii - całkiem niezła paczka, trzeba przyznać.